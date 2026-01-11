Het wordt een bijzonder jaar voor atletiekfenomeen Femke Bol. De regerend wereldkampioene op de 400 meter horden maakt de overstap naar de 800 meter vlak. In Zuid-Afrika bereidt ze zich voor op het nieuwe seizoen.

Bol en andere atleten van over de hele wereld zijn afgereisd naar de Zuid-Afrikaanse plaats Potchefstroom, waar het momenteel overdag bijna 30 graden Celsius is. In dat stadje, in de buurt van Johannesburg, zijn uitstekende trainingsfaciliteiten en zijn atleten dan ook veelvuldig te vinden.

Lactaat

In een story op Instagram toont Bol dat de atleten erg diep moeten gaan. Op de foto liggen er diverse atleten totaal uitgeteld op de grond. Bol heeft het over 'happy Saturday lactic', oftewel 'vrolijke lactaat op zaterdag'. Met lactaat wordt de verzuring bedoeld die optreedt als je erg veel vraagt van je lijf, spieren en uithoudingsvermogen. Lactaat is een stofje dat vrijkomt bij intensieve inspanning.

Ze schrijft ook nog: "Het is leuk om samen te lijden."

©Femke Bol Instagram

Coach Laurent Meuwly

Coach Laurent Meuwly legde recent uit hoe de trainingen worden aangepakt, nu Bol de 400 meter horden vaarwel heeft gezegd. Meuwly maakt zich over het verbeteren van Bol haar uithoudingsvermogen in ieder geval weinig zorgen, zo vertelt hij aan De Telegraaf.

Volgens de trainer heeft Bol geen moeite met de nieuwe manier van trainen en blijft ze blessurevrij. Op dit moment trainen de atlete en Meuwly nog niet op wedstrijdsnelheid, maar als dit later in het trainingskamp wel zal gebeuren, dan zegt dat nog meer over de aanpassing van Bol op de 800 meter. Een ander punt van verbetering waar in Zuid-Afrika aan wordt gewerkt, is het tactische aspect.

Tactiek

In tegenstelling tot de 400 meter loopt Bol op de 800 meter in een groep met atleten, waardoor fysiek contact veel meer mogelijk is. Volgens Meuwly is dat een wezenlijk verschil. "Femke is gewend zich perfect aan haar eigen plan te houden, maar bij de 800 meter ben je zelf niet meer de baas in je eigen baan. Die deel je met andere atleten", zo vertelt de coach over het tactische aspect.