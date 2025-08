De Nederlandse topatlete Anouk Vetter kan niet meedoen aan de WK atletiek in Tokio half september. De 32-jarige kersverse Nederlands kampioene speerwerpen doet die mededeling met pijn in het hart. "Ik heb geweldige herinneringen aan dat stadion", zegt ze over het missen van de WK in de Japanse hoofdstad.

Zaterdag won de 32-jarige Arnhemse nog goud op de NK bij het speerwerpen. "Dit jaar heb ik niet de voorbereiding kunnen doen die nodig is om goed te presteren op de WK", schrijft Vetter op haar Instagram. "Om die reden zal ik niet van start gaan in Tokio. WK's zijn mijn favoriete toernooien en ik vind het jammer om die te missen. Tokio is fantastisch en ik heb geweldige herinneringen aan dit stadion. Ik wens de andere atleten heel veel succes."

Olympische nachtmerrie in Parijs

Vetter moest een jaar geleden de olympische zevenkamp in Parijs voortijdig afbreken door een hamstringblessure. Drie jaar daarvoor stuntte ze in Tokio met olympisch zilver. Ze won daarnaast Europees goud in 2016, WK-zilver in 2022 en WK-brons in 2017 en 2023. Met de kersverse Nederlandse titel bij het speerwerpen op zak, kan ze wel met een fijn gevoel terugkijken op de eerste helft van dit nieuwe seizoen.

'Het kwam mooi samen'

"Nederlands Kampioen speerwerpen! Heel blij met de reeks die ik heb neergezet. Afgelopen wedstrijden was het zoeken, maar dit weekend kwam het mooi samen", blikt ze terug op haar prestatie in Hengelo. Collega-atleten Laura de Witte (die zelf afscheid nam van de sport), Minke Bisschops, Marije van Hunestijn en Elvis Afrifa reageren met steunbetuigingen en hartjes op de 'moedige beslissing' die Vetter heeft moeten nemen om niet naar de WK af te reizen.

Atletische ouders

Vetter werd al in 2016 voor het eerst Nederlands kampioene, maar toen op het verspringen. De meerkampster is ook nog altijd nationaal recordhouder. Atletiek werd haar met de paplepel ingegoten. Haar vader deed aan kogelslingeren en werd later trainer en bondscoach bij de Atletiekunie. Haar moeder was ook een begenadigd speerwerpster, met twee nationale titels in de jaren tachtig.