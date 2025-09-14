Jorinde van Klinken ging met het hoogste doel naar de WK atletiek: een gouden medaille bij het discuswerpen. Het werd uiteindelijk zilver, maar dat is alsnog heel knap: het is haar eerste plak op een wereldkampioenschap bij de senioren.

Van Klinken greep vorig jaar het zilver op de EK atletiek bij het discuswerpen én kogelstoten. Daar voegt de 25-jarige vrouw uit Assen nu dus een WK-medaille aan toe. Het was de ultieme beloning na twee keer de ondankbare vierde plaats op de vorige twee WK's. De 25-jarige atlete kwam in haar eerste poging al tot haar beste afstand van 67,50 meter.

Ze moest alleen haar meerdere erkennen in de Amerikaanse topfavoriete Valarie Allman. De tweevoudig olympisch kampioene veroverde met een afstand van 69,48 haar eerste wereldtitel.

Lieke Klaver

Eerder op de zondag zette sprintster Lieke Klaver een uitstekende tijd neer bij de series op de 400 meter. De 27-jarige atlete won haar serie met afstand in 50,32. Kort voor haar optreden werden Jonas Phijffers en Eugene Omalla kansloos uitgeschakeld op de 400 meter. Zij liepen zaterdag met Klaver en Femke Bol naar de tweede plaats in de finale van de 4x400 meter gemengd.

Zij betaalden vermoedelijk de tol voor hun inspanningen, maar Klaver bleek daar geen last van te hebben, getuige haar sterke optreden in haar heat. Ze komt dinsdag in actie in de halve finales.

Klaver liep al twee keer een finale van de 400 meter op de WK. In 2023 werd ze in Boedapest zesde, het jaar daarvoor eindigde ze in Eugene als vierde. Een medaille is haar grote wens. Dit voorjaar won ze op de EK indoor in Apeldoorn voor het eerst individueel goud op de 400 meter.