Opnieuw succes voor para-atlete Fleur Jong: goud op 100 meter na bloedstollende race

Fleur Jong heeft haar tweede gouden medaille te pakken. De para-atlete won tijdens de WK para-atletiek eerder al goud op het verspringen en was dinsdag ook de beste op de 100 meter in de klasse T64.

De Jong leek genoegen te moeten nemen met zilver, maar kwam in laatste meters nog net voorbij landgenote en regerend paralympisch kampioene Marlène van Gansewinkel. Zij werd tweede, De Jong pakte haar tweede goud in 12,71. Van Gansewinkel was slechts twee honderdste van een seconde trager.

Fleur Jong: na levensveranderende amputaties paralympisch kampioene én mooiste sportvrouw van 2023 Fleur Jong staat aan de start van de WK Para Atletiek in Japan. De atlete uit Purmerend komt daar in actie op de 100 meter sprint en in het verspringen. Lees hier alles over de paralympisch kampioene, die werd verkozen tot mooiste sportvrouw van 2023.

De atlete uit Middenbeemster boekte zo haar tweede zege in korte tijd. Eerder deze week wist ze Van Gansewinkel ook al af te troeven. Tijdens het verspringen sprong ze een flink stuk verder dan de landgenote. Jong kwam tot 6.53 meter, ruim een meter meer dan Van Gansewinkel (5.45 meter). De paralympisch kampioene, die in 2023 werd uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van het jaar, verdedigde haar titel met verve.

Opnieuw in de prijzen

De twee gouden plakken worden toegevoegd aan de fraaie collectie prijzen die Jong al heeft. Op de Spelen van Tokio won ze haar eerste gouden paralympische medaille op het onderdeel verspringen. In 2023 werd Jong wereldkampioene ook al op de 100 meter sprint en in het verspringen in klasse T64