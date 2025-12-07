Topatlete Lieke Klaver verscheen afgelopen week in een opvallende outfit tijdens een training. De atlete plaatste op Instagram een video waarop ze op de atletiekbaan te zien was met een masker om data te verzamelen. Dat leidde tot grote hilariteit onder haar volgers.

Op de video die Klaver op Instagram deelde, was de atlete te zien met een soort zuurstofmasker op, terwijl ze over de atletiekbaan rende. 'Data is koningin. Wat zijn we aan het meten?' luidt het onderschrift van de Europees indoorkampioene op de 400 meter, die druk bezig is met haar voorbereiding op een nieuw indoorseizoen dat op 13 december van start gaat.

Snorkelen?

Het masker waar Klaver mee rent, heeft wat weg van een duiksnorkel. 'Droog snorkelen', reageert een van haar volgers dan ook gekscherend. Andere volgers zien bepaalde overeenkomsten tussen Klaver met masker en bepaalde karikaturen.

'Het geeft mij een Hannibal Lecter-gevoel', schrijft influencer en voormalig atlete Nelleke Gibson, verwijzend naar het personage van schrijver Thomas Harris. Andere volgers zijn juist benieuwd naar de uitkomsten van de door het masker gemeten data.

Indoorseizoen

Op 13 december gaat het indoorseizoen van start. In Boekarest wordt dan de eerste World Atletics Indoor Tour-wedstrijd gehouden. De WK vinden plaats van 20 tot en met 22 maart in het Poolse Torun. Klaver heeft zich daar de afgelopen tijd op voorbereid, al was er tussendoor ook tijd voor een feestje. Niet alleen was haar broer Ties afgelopen maandag jarig, ook mocht ze onlangs, na negen jaren studeren, haar diploma in ontvangst nemen.

In mei behaalde Klaver ontving Klaver haar diploma voor haar voltooide bachelor. Door haar drukke agenda, was het even zoeken naar een geschikt moment om dat te vieren. De viering vond uiteindelijk enkele weken geleden plaats een koffiebar te Arnhem, waar een speciale kaart was opgesteld voor Klavers afstuderen.

Studie

Op het gebied van studiekeuze was het ook even zoeken voor Klaver. Ze begon ooit aan een studie Bouwkunde, alleen dat was niet waar ze op hoopte. Uiteindelijk viel de keuze op Sportkunde op Papendal. Gezien het feit dat ze zelf topsporter is en dat er getraind wordt op Papendal een ideale match.