Een mooi Nederlands succes in de atletieksport. De talentvolle Demi van den Wildenberg lijkt weer op de weg terug, De sprintster kende een moeilijke periode, maar maakte onlangs weer veel indruk.

Tijdens haar eerste serieuze test van dit seizoen zette ze een knappe tijd neer. En daar was ze zelf ook enorm blij mee. De voorbije tijd ging ze namelijk door een lastige periode. "11.56 om het seizoen mee te beginnen, wat mijn snelste seizoensopener ooit is", vertelt ze trots op Instagram na haar race over 100 meter. "Dit betekent veel voor me."

Twijfels over haar eigen kunnen

De laatste tijd had de topatlete het lastig. Ze ging door een moeilijke tijd en kwam daardoor lange tijd niet aan haar topniveau. "In 2019 liep ik mijn persoonlijk record van 11.54 op dezelfde baan en sindsdien was ik tot gisteren niet in de buurt van die tijd gekomen. Ik ben hard blijven trainen, altijd diep van binnen geloven dat ik het nog in me had, maar ik zou liegen als ik zeg dat ik nooit aan mezelf heb getwijfeld."

Populair op Instagram

Dat ze lange tijd haar topvorm niet kon laten zien, deed het nodige met de 25-jarige. Ze legt aan haar 178.000 volgers uit dat het 'verre van gemakkelijk' was om te tobben met haar vorm. "Omgaan met blessures, me moeten terugtrekken uit races en moeten jongleren met een druk schoolrooster. Gisteren kon ik eindelijk weer reacen, met de gedachte 'laten we gewoon zien wat er gebeurt'.

Het succes in Eindhoven geeft de populaire atlete een flinke vertrouwensboost. "Super blij met deze start, maar het seizoen is nog niet voorbij. Op naar de volgende."

Drukke tijden

Na Sifan Hassan, Femke Bol en Lieke Klaver is Van den Wildenberg misschien wel de bekendste atlete van Nederland. Dat komt mede door haar succesvolle gebruik van sociale media. Daar vertelde ze eerder al hoe druk ze was met haar opleiding. "Ik werk er momenteel hard aan om mijn bachelordiploma rechten te halen dit jaar." Sportief gezien boekte ze individueel in 2022 haar grootste succes. Toen won ze zilver op de NK indoor tijdens de race over 60 meter.