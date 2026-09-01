De Diamond League komt vrijdag 4 en zaterdag 5 september ten einde tijdens de grote finale van het atletiekevenement. De afgelopen maanden reisden de atleten de hele wereld over voor lokale Diamond Leagues en van al die resultaten volgt deze week de conclusie, met hoofdprijzen op het spel voor Femke Broeders-Bol en andere Nederlanders. Bekijk hier het programma.

Voor Broeders-Bol, het uithangbord van de Nederlandse atletiek, worden de Finals dit jaar een andere gewaarwording. Op haar vorige onderdeel, de 400 meter horden, werd ze vorig jaar nog Diamond League-kampioene. Dit jaar zal het moeilijk, zo niet onmogelijk, worden om de eerste plaats te pakken op de 800 meter. Dat komt vooral door de enorme concurrentie op haar nieuwe afstand van namen als Audrey Werro, olympisch kampioene Keely Hodgkinson en de wereldkampioene Lilian Odira.

Brussel is op 4 en 5 september het decor voor de eindstrijd. In de Belgische stad is er vanuit Nederlands oogpunt nog veel meer te zien dan alleen Broeders-Bol. Zo doet Nadine Visser op de 100 meter horden een gooi naar de titel en zijn Jessica Schilder (kogelstoten) en Jorinde van Klinken (discuswerpen) zelfs favoriet voor het goud tijdens de finale op hun onderdelen. Bij de mannen heeft TeamNL geen ijzers in het vuur, maar is het vooral likkebaardend uitkijken naar het polsstokhoogspringen. Daar gaan Armand Duplantis, Kurtis Marschall en Emmanouil Karalis strijden om het goud, prijzengeld en het wereldrecord.

Kortom, er is veel atletiekgeweld om naar uit te kijken. Daarom zijn alle grote finales uitgesmeerd over twee dagen. Hieronder zie je het programma van de Diamond League Finals in Brussel, ook wel de Memorial Van Damme geheten. Dikgedrukt zijn de onderdelen waar Nederlanders in actie komen.

Programma Diamond League Finals

Vrijdag 4 september:



18.30 uur: kogelstoten vrouwen (met Jessica Schilder)

18.38 uur: verspringen mannen

18.49 uur: discuswerpen vrouwen (met Jorinde van Klinken)

19.59 uur: polssokhoogspringen mannen (met Duplantis)

20.04 uur: 400 meter horden vrouwen

20.09 uur: hoogspringen mannen

20.14 uur: 100 meter mannen

20.23 uur: 3000 meter steeplechase vrouwen

20.37 uur: discuswerpen mannen

20.42 uur: 800 meter mannen

20.48 uur: hinkstapspringen vrouwen

20.55 uur: 110 meter horden mannen

21.03 uur: 5000 meter vrouwen

21.26 uur: 1500 meter mannen

21.41 uur: 200 meter vrouwen

21.52 uur: 400 meter mannen

Zaterdag 5 september:



18.08 uur: speerwerpen vrouwen

18.28 uur: kogelstoten mannen

19.23 uur: hinkstapspringen mannen

19.58 uur: polsstokhoogspringen vrouwen

20.04 uur: 400 meter vrouwen (geen Lieke Klaver)

20.10 uur: hoogspringen vrouwen

20.14 uur: 100 meter vrouwen

20.22 uur: 5000 meter mannen

20.40 uur: speerwerpen mannen

20.44 uur: 200 meter mannen

20.48 uur: verspringen vrouwen

20.55 uur: 1500 meter vrouwen

21.10 uur: 100 meter horden vrouwen (met Nadine Visser)

21.20 uur: 3000 meter steeplechase mannen

21.39 uur: 800 meter vrouwen (met Femke Broeders-Bol)

21.52 uur: 400 meter horden mannen