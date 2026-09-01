Het is tijd voor een prachtig hoogtepunt in het atletiekseizoen. Tijdens de tweedaagse Diamond League-finale in Brussel (Memorial Van Damme) staat er niet alleen sportieve eer, maar ook een flinke berg aan prijzengeld op het spel. De pot in de atletiekwereld is bijzonder hoog te noemen en dus mogen Femke Broeders-Bol en andere Nederlandse atleten dromen van een mooi zakcentje.

De Diamond League is een atletiektoernooi dat het hele seizoen duurt. De afgelopen maanden waren er overal ter wereld al Diamond League Meetings. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september vindt de ontknoping plaats in het Belgische Brussel.

Veel landgenoten zoals Nadine Visser, Femke Broeders-Bol en Jessica Schilder zullen in België verschijnen. Uiteraard hopen zij hoge ogen te gooien. Niet alleen vanwege het sportieve aspect, maar ook door de flinke bak aan prijzengeld die de organisatie in het vooruitzicht heeft gesteld.

Tijdens de 'gewone' Diamond Leagues vielen er al duizenden euro's (en soms zelfs tienduizenden) te verdienen, maar tijdens de grote finale is het al helemaal prijs.

Dit is het prijzengeld tijdens de Diamond League in Brussel

Voor de winnaar van elke race ligt er liefst 30.000 dollar (ruim 25.000 euro klaar). De nummer twee krijgt omgerekend iets meer dan 10.000 euro, de nummer drie bijna 6.000 euro. Ook de plaatsen vier tot en met acht leveren minimaal 1000 dollar op.

Sommige atleten krijgen nog meer geld

Een mooi vooruitzicht, maar het kan nog gekker. Bij elke Diamond League worden er een paar wedstrijden onder de noemer Diamond+ uitgekozen. Die races leveren nog meer geld op. Welke races dat zijn is nog niet bekendgemaakt door de organisatie, maar duidelijk is wel dat het prijzengeld aanmerkelijk hoger is voor de top-drie in de uitslag van die wedstrijden.

Winst levert liefst 60.000 dollar op, omgerekend een mooie 51.000 euro. De man of vrouw op de tweede plaats krijgt 20.000 dollar (ruim 17.000 euro) en de nummer drie 9.000 dollar (meer dan 7.500 euro). Voor de rest blijft het prijzengeld gelijk aan dat van 'gewone' Diamond League-afstanden.

Overigens wordt er ook een trofee uitgereikt. Die is alleen voor de winaars van de afstanden en onderdelen. De punten die tijdens de eerdere Diamond League Meetings werden verzameld. tellen niet mee. Atleten hadden die punten alleen nodig om zich voor de afsluitende Diamond League te plaatsen. Wat de Nederlanders betreft kwalificeerden Femke Broeders-Bol, Jorinde van Klinken, Jessica Schilder, en Nadine Visser zich.