Rivale van Femke Bol aast op gigantisch geldbedrag bij revolutie in atletiekwereld

Sydney McLaughlin-Levrone bezorgde haar rivale Femke Bol tijdens Olympische Spelen van afgelopen zomer een enorme dreun op de 400 meter horden, maar liep sinds die gouden race geen enkele officiële wedstrijd meer. Daar gaat deze week verandering in komen, want de Amerikaanse doet mee met een nieuwe atletiekcompetitie en kan daar grof geld mee verdienen.

McLaughlin-Levrone, die de regerend olympisch kampioen en wereldrecordhoudster is op de 400 meter horden, is de grootste naam die meedoet aan de Grand Slam Track. Dat is een nieuwe atletiekcompetitie, die vrijdag begint in Kingston. In het door voormalig topatleet Michael Johnson bedachte concept treft een aantal atleten elkaar in vier 'slams': na Kingston reist het circus ook af naar Miami, Philadelphia en Los Angeles.

Lucratief toernooi

Verspreid over een weekend komen atleten telkens twee keer in actie. Er staan alleen loopnummers op het programma. De winnaar van elke 'slam' neemt 100.000 dollar mee naar huis, ruim 90.000 euro. Voor atletiekbegrippen is dat een enorme beloning en het toernooi wordt dan ook als een ware revolutie gezien.

Het idee van initiatiefnemer Johnson is om de herkenbaarheid bij fans te verhogen door in vier wedstrijdweekends per jaar steeds dezelfde atleten tegen elkaar te laten uitkomen. Onder anderen toppers als de Amerikaanse Gabby Thomas, die olympisch goud won op de 200 meter in Parijs, en haar landgenoot Fred Kerley (100 meter) zijn erbij.

Eindelijk weer in actie

McLaughlin-Levrone doet voor het eerst sinds de Spelen mee aan een officiële wedstrijd. Ze wilde lopen bij de finale van de Diamond League in september, maar had geen reguliere wedstrijden gelopen en mocht dus niet deelnemen aan de 400 meter horden. De organisatie besloot vervolgens speciaal voor haar twee races op de 200 en 400 meter in het leven te roepen, maar die telden niet mee voor het klassement.

Deceptie in Parijs

Bol hoopte McLaughlin-Levrone afgelope zomer tijdens de Spelen in Parijs van de troon te stoten als alleenheerster op de 400 meter horden, maar de finale van dat onderdeel liep uit op een enorme deceptie. Bol ging hard van start om in het spoor van haar Amerikaanse rivale te blijven en moest dat aan het einde bekopen. Ze eindigde uiteindelijk als derde, terwijl McLaughlin-Levrone in een wereldrecord won. Bol had bij de voorgaande Spelen in Tokio ook al brons gepakt.

Nederlandse atleten en wereldtoppers afwezig

Aan de competitie doen overigens helemaal geen Nederlandsen atleten mee. Dat betekent dus dat naast Bol ook Lieke Klaver niet van de partij zal zijn bij de vier evenementen. Zij zijn niet de enige grote afwezigen, want ook het Noorse fenomeen Jakob Ingebrigtsen ontbreekt. Doordat er alleen maar loopafstanden zijn, is ook polsstokhoogspringer Armand Duplantis er niet bij.