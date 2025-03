Schokkende dood triatlete (39) leidt tot emotionele reacties: politie doet onderzoek

Een tragisch ongeval tijdens een triatlon in Brazilië. De 39-jarige atlete Aninha Zuleica Xavier is tijdens de race in haar thuisland overleden. Er werd snel alarm geslagen toen ze niet uit het water kwam, maar hulp was te laat.

Xavier is verdronken tijdens het zwemonderdeel. Ze won vorige maand nog een andere triatlon. Toen ze tijdens de race zaterdag niet met de andere atleten uit het water kwam sloeg haar team snel alarm.

Er begon meteen een zoektocht naar Xavier, die moeder was van één kind en in het dagelijks leven werkte als lerares. De reddingsdenst vond haar drijvend en bewusteloos in de zee. Ze werd gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten. In de ambulance onderweg naar het ziekenhuis werd de atlete doodverklaard.

De organisatie laat weten direct het reddingsteam van de brandweer te hebben ingeschakeld, dat per boot aanwezig was. "Aninha werd in de gaten gehouden op zee. Voor de race heeft ze alle tests doorstaan en ze was bekend met de route."

Onderzoek

Het Braziliaanse medium G1 Globo beweert echter dat de triatlon al begon voordat de officiële reddingsteams hun plaats hadden ingenomen op het strand. De politie doet onderzoek naar de zaak.

'Herinnering leeft voort'

De sportwereld rouwt om het verlies van Xavier. "Haar doorzettingsvermogen, topsportmentaliteit en vreugde had impact op iedereen die haar heeft mogen kennen", schrijft het management van de Braziliaanse. "Onze gedachten gaan uit naar haar familie, vrienden en collega's. De herinnering van Aninha leeft voort in onze community en in ons hart."

Triatlonorganisatie Fetrieceliet ook van zich horen. "Ons oprechte medeleven in dit moment van diep verdriet. Haar passie voor de sport zal voor altijd herinnerd worden."

Leren fietsen

Xavier sprak eerder nog over haar liefde voor de triatlon. Ze moest een lange weg afleggen voordat ze op hoog niveau deel kon nemen aan de sport. "Het leek onmogelijk", zei ze. Ze had een drukke baan en weinig financiële middelen. "En ik kon niet eens fietsen."