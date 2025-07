Terwijl Sifan Hassan zich volledig toespitst op de marathon, doen haar grootste concurrenten op de 'baanafstanden' bijzondere dingen. De Diamond League in het Amerikaanse Eugene was twee Keniaanse topatleten goedgezind, want zij liepen wereldrecords.

De Keniaanse atlete Beatrice Chebet heeft bij de Diamond League-ontmoeting in het Amerikaanse Eugene het wereldrecord op de 5000 meter verbeterd. De 25-jarige olympische kampioene op de afstand won de wedstrijd in 13.58,06 en dook als eerste vrouw onder de veertien minuten. Ze was ruim twee seconden sneller dan de Ethiopische Gudaf Tsegay, die twee jaar geleden in Eugene het wereldrecord op 14.00,21 had gezet.

Ook wereldrecord op 1500 meter

Chebets landgenote Faith Kipyegon scherpte haar eigen wereldrecord op de 1500 meter aan. De drievoudig olympisch en wereldkampioene op de afstand noteerde een tijd van 3.48,68, iets onder haar oude mondiale toptijd van 3.49,04. Beide vrouwen waren op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs de baas over Hassan op de 5000 meter. Zij pakten het goud en zilver en verwezen de Nederlandse topatlete daarmee naar het brons.

Medailleregen in Parijs

Ook op de 10.000 meter moest Hassan toen genoegen nemen met het brons, achter de tweede gouden medaille voor Chebet. De 1500 meter liepen Hassan en Chebet niet en dus rende Kipyegon op haar favoriete afstand naar het goud in Parijs. De Nederlandse topatlete pakte haar revanche door vervolgens op de slotdag van de Spelen de marathon te winnen in een sensationele finish. Zij is nu bezig met de voorbereiding op de marathon van Sydney eind augustus. Ze parkeert daarmee een eerdere belofte die ze deed.

'Ik wist dat het mogelijk was'

Chebet is in de wolken met haar prestatie op de 5000 meter. "Ik ben zo blij dat ik de eerste vrouw ben die onder de 14 minuten loopt. Na Rome (waar ze 14:03,69 liep, red.) wist ik dat het mogelijk was om een wereldrecord te lopen. Ik zei tegen mezelf: 'Als Faith gaat proberen een wereldrecord te lopen in Eugene, waarom ik dan niet ook?'"

Prijzengeld

Helaas voor de twee wereldrecordlopers levert hun sensationele prestatie geen extra prijzengeld op. De beide onderdelen stonden te boek als 'gewoon' onderdeel binnen het Diamond League-event en leveren dus 'maar' 10.000 dollar per persoon op.