Een aangrijpend verhaal uit de atletiekwereld: Karl Bebendorf (29) veroverde de Duitse titel op de 3.000 meter steeple met een bijzondere motivatie. Zijn moeder heeft nog slechts enkele dagen te leven. Na afloop van de wedstrijd gaf hij een emotioneel interview.

Voor Bebendorf was het zijn zesde Duitse titel op de 3.000 meter steeple. In de laatste bocht ging het bijna mis bij de waterhindernis, waar hij zich nog net staande wist te houden na een misstap. Zijn concurrent Frederik Ruppert naderde snel, maar Bebendorf zette door, beet op zijn tanden en wist de overwinning veilig te stellen. Door deze prestatie ontplofte het stadion in Dresden van enthousiasme. Iets wat niet gek is, aangezien Bebendorf geboren en getogen is in die stad.

Verdrietige situatie

Maar van het enthousiasme was even later geen sprake meer. Na afloop gaf Bebendorf een emotioneel interview aan ARD. Hierin deed hij een heftige onthulling. "Deze titel betekent ontzettend veel voor mij. Niet alleen omdat er zoveel vrienden en bekenden op de tribune zaten, maar ook vanwege de verdrietige situatie. Wat bijna niemand weet, is dat mijn moeder al enkele dagen op sterven ligt", zo begon de atleet.

"Ze heeft kanker. Ik had haar er graag bij gehad, maar dat was helaas niet meer mogelijk. Ze kan ieder moment haar ogen sluiten en haar laatste adem uitblazen", vervolgde Bebendorf. "Het hele seizoen draag ik haar met me mee in gedachten. Het voelt alsof ze steeds aan mijn zijde loopt. Mijn mental coach zegt steeds dat ik voor twee mensen aan het strijden ben, en dat zie je terug in mijn prestaties."

Deze trieste situatie zette de atleet juist om in extra motivatie. "Ik geef elke dag alles wat ik heb. Deze race was voor mij veel meer dan zomaar een wedstrijd. Verliezen was geen optie; ik móést winnen."

Toestand

Wanneer er wordt geopperd dat zijn moeder nu ongetwijfeld trots zal meekijken, reageert de atleet ingetogen, en laat weten dat haar toestand zo ver gevorderd is dat ze waarschijnlijk niet meer beseft wat er gebeurt. De communicatie is nauwelijks nog mogelijk, vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Het valt hem zwaar om erover te praten. Toch maakt hij duidelijk hoe groot haar rol in zijn loopbaan is geweest. "Zij was immens belangrijk in mijn carrière. Ik moest en zou hier winnen, voor haar."

Succesvolle atleet

Bebendorf is een succesvolle atleet. Hij kroonde zich inmiddels zes keer tot Duits kampioen op de 3.000 meter steeple en behaalde in 2024 een bronzen medaille op het EK in Rome in diezelfde discipline. Daarnaast is hij ook succesvol op de 1.500 meter, waar hij al meerdere podiumplekken wist te bemachtigen op internationale toernooien.