Er ging een schokgolf door de Formule 1-wereld toen Red Bull het vertrek van teambaas Christian Horner bekendmaakte. De Brit was een van de grondleggers van het succesvolle team van Max Verstappen. Sterker nog: er was nooit een andere teambaas. Die komt er nu wel in de vorm van de Fransman Laurent Mekies, die een 'logische keuze' is volgens Giedo van der Garde.