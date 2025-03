Topatleet getuigt tegen eigen vader wegens mishandeling: 'Ik had geen vrije keuze en er was veel manipulatie'

Noorse topatleet Jakob Ingebrigtsen getuigt deze week tegen zijn eigen vader voor de rechter in Noorwegen. Zijn vader en voormalig trainer Gjert zou zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling. "Mijn jeugd werd gekenmerkt door angst."

Naast Jakob zou ook zijn zus Ingrid mishandeld zijn door Gjert. De 24-jarige deed in de rechtbank zijn verhaal, "Ik had het gevoel dat ik geen vrije keuze had en dat ik niets te zeggen had. Ik bevond me in een omgeving waar alles werd gecontroleerd en voor mij werd beslist. Er was veel manipulatie.”

'Hij gebruikte fysiek geweld': Noorse atleet staat tegenover zijn vader in de rechtbank Een bijzonder verhaal uit Noorwegen. Daar verschijnt de vader van de topatleet Jakob Ingebrigtsen voor de rechter, omdat hij wordt beschuldigd van fysiek geweld tegen Jakob en zijn dochter Ingrid. De vermeende dader heeft nog twee zoons die op topniveau sporten.

"Mijn jeugd werd grotendeels gekenmerkt door angst”, citeert de Noorse pers Jakob Ingebrigtsen. Hij vertelde ook hoe hij als kind niet naar feestjes mocht met leeftijdsgenoten en dat hij als tiener twee of drie keer per dag moest trainen onder streng toezocht van zijn vader.

Het onderzoek tegen vader Ingebrigtsen loopt sinds Jakob en zijn hardlopende broers Henrik en Filip in oktober 2023 naar buiten kwamen met een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. Daarin beschuldigden ze hun vader van gewelddadig gedrag in hun jeugd. De politie opende naar aanleiding van het artikel een onderzoek naar de beschuldigingen. Één aanklacht van mishandeling blijft overeind. Voor de mishandeling of misbruik van de andere kinderen vond de politie te weinig bewijs.

Fysiek geweld en bedreiging

"We zijn opgegroeid met een vader die zeer agressief en controlerend was. Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigde ons. We voelen nog steeds ongemak en angst, die we al vanaf onze kindertijd met ons meedragen", schreven de drie atleten. De vader heeft de beschuldigingen tot dusver altijd ontkend. De broers stopten in de zomer van 2022 de samenwerking met hun vader en coach.

Olympisch en wereldkampioen

Jakob, tweevoudig olympisch en wereldkampioen, veroverde zondag op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing voor de zevende keer dubbel goud op een internationaal kampioenschap. Hij won de titels op de 3000 meter en de 1500 meter.