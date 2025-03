'Hij gebruikte fysiek geweld': Noorse atleet staat tegenover zijn vader in de rechtbank

Een bijzonder verhaal uit Noorwegen. Daar verschijnt de vader van de topatleet Jakob Ingebrigtsen voor de rechter, omdat hij wordt beschuldigd van fysiek geweld tegen Jakob en zijn dochter Ingrid. De vermeende dader heeft nog twee zoons die op topniveau sporten.

Jakob zal getuigen in de zaak tegen zijn 59-jarige vader Gjert. De tweevoudig olympisch- en wereldkampioen veroverde zondag op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing voor de zevende keer dubbel goud op een internationaal kampioenschap. Hij won de titels op de 3000 meter en de 1500 meter.

Het onderzoek tegen vader Ingebrigtsen loopt sinds Jakob en zijn hardlopende broers Henrik en Filip in oktober 2023 naar buiten kwamen met een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. Daarin beschuldigden ze hun vader van gewelddadig gedrag in hun jeugd.

Europees kampioene goudeerlijk over 'heel intensieve' strijd met grote angst: 'Niet in woorden te omschrijven' Jessica Schilder heeft een aantal prachtige weken achter de rug. Eerst stootte ze naar Europees goud op de EK indoor in eigen land, dit weekeinde volgde een zilveren medaille op de WK in China. Dat allemaal dankzij het overwinnen van haar grootste angst.

Harde woorden

"We zijn opgegroeid met een vader die zeer agressief en controlerend was. Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigde ons. We voelen nog steeds ongemak en angst, die we al vanaf onze kindertijd met ons meedragen", schreven de drie atleten. De vader heeft de beschuldigingen tot dusver ontkend.

Advocate Mette Yvonne Larsen zei tegen persbureau AFP: "De aanklachten zijn zeer ernstig. Ze hebben betrekking op geweld dat over een periode van tien jaar plaatsvond, sinds hij een kleine schooljongen was."

Schokkende dood triatlete (39) leidt tot emotionele reacties: politie doet onderzoek Een tragisch ongeval tijdens een triatlon in Brazilië. De 39-jarige atlete Aninha Zuleica Xavier is tijdens de race in haar thuisland overleden. Er werd snel alarm geslagen toen ze niet uit het water kwam, maar hulp was te laat.

Lange zit

De rechtszaak begint op maandag, een dag later komt de vader pas voor het eerst aan het woord. De NOS weet dat het proces zeker tot half mei duurt en dat er in die periode ruim dertig getuigen zullen worden gehoord. De uitspraak wordt in juni verwacht.