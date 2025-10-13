Amy Hunt loste op de WK atletiek als een duveltje uit het doosje haat potentieel in. Vlak voor de coronapandemie in 2019 werd haar nog een grote toekomst voorspeld, maar het leven bracht vooral tegenslagen. In Tokio schitterde de pas 23-jarige Britse topatlete op het hoogste podium. Daarna deed ze een openbaring over haar liefdesleven.

Hunt verraste iedereen met zilver op de 200 meter en ineens was ze een hot item in Groot-Brittannië én daarbuiten. Haar prestaties kwamen niet helemaal uit de lucht vallen, want op de WK Onder 18 in 2019 brak ze nog een wereldrecord. Daarna zakte ze weg in de vergetelheid, vanwege de combinatie van topsport met studie en het feit dat ze te maken kreeg met blessures. Een verhuizing naar Italië deed haar goed en zorgde in Tokio op het grote WK tot een hoogtepunt. Ineens stond ze weer in de schijnwerpers, zeker toen ze tijdens het vieren van zilver een tekenend lijflied koos voor de karaokebar.

'Je moet als een vrouwelijke atleet ook plannen'

In een interview met The Times, waar Daily Mail quotes uit heeft gehaald, zegt de 23-jarige Hunt dat ze voor het liedje Maneater van Nelly Furtado koos. "Dat is misschien een beetje saai, maar ik voelde dat dat de vibe was die avond. Gewoon sexy en agressief", kijkt Hunt daar op terug. Is ze dan zo'n 'maneater' als de titel van het liedje duidt? Dat valt best mee, getuige haar openbaring over haar liefdesleven. "Natuurlijk moet je als vrouwelijke atleet ook plannen wanneer je eventueel moeder wil worden. Maar de wereld ligt aan mijn voeten, dus ik denk dat ik wel door zal hebben wanneer en wat ik daarmee wil doen."

'Ik grap er met mijn coach over'

Voor nu is alle focus op de atletiek gericht, met de Olympische Spelen van 2028 als mogelijk nieuw hoogtepunt voor de pas 23-jarige Hunt. "Ik grap er altijd met mijn coach over, maar het is medailles vóór de mannen. Dat is de quote van de dag!", zegt ze lachend. Haar ster is rijzende en dus zijn steeds meer camera's op haar gericht, op de baan en ernaast. Een relatie lijkt ze niet te hebben, ook niet op haar Instagram-pagina bijvoorbeeld. Dus is het nu echt: eerst de medailles, dan de mannen.