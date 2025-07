Femke Bol was zaterdag wederom ongenaakbaar en veroverde in Londen haar 28ste Diamond League-zege op rij. De atlete moest het in Engeland zonder de support van haar verloofde en atleet Ben Broeders doen, die gelijktijdig in België in actie kwam. Maar voor het gemis van haar verloofde heeft Bol een prima oplossing gevonden, zo deelt ze op Instagram.

In 52.10 seconden kwam de Amersfoortse zaterdag over de finish in Londen op de 400 meter horden. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan de nummer twee: Jasmine Jones (53,18). Al lukte het de Nederlandse niet om om haar snelste seizoenstijd van 51,95 in Monaco te verbeteren.

'Dat doet geen pijn'

Verschillende bekenden van Bol waren in Londen aanwezig om de 25-jarige topatlete bij te staan, of supportte haar van achter de televisie. Onder andere teamgenoot Lieke Klaver moedigde Bol van achter de buis aan, zo deelde ze in een video op Instagram. Grote afwezige was Ben Broeders, Bol's verloofde en tevens atleet.

De Belg kwam gelijktijdig met Bol in zijn thuisland in actie en was net als Bol ongenaakbaar.Hij won daar met zijn specialisatie polsstokhoogspringen. "Naar huis gaan met de winst doet geen pijn", schreef hij op Instagram bij beelden van zijn overwinning.

Traktatie

In Londen had Bol op haar beurt een prima oplossing gevonden voor het gemis van de afwezige Broeders. De Amersfoortse trakteerde zichzelf op een lekkere snack na haar nieuwe zege. Eentje die gelijknamig is met dat van haar verloofde. Op Instagram plaatste ze een foto in haar verhaal van een verpakking van 'Ben's Cookies', een populair merk in Engeland dat bekendstaat om ambachtelijke koeken. "Ik houd ervan", schrijft ze lachend, terwijl ze haar vriend tagt in de foto.

i © Instagram: @femke_bol

WK in Tokio

Naast haar 28ste zege op rij op dit onderdeel, was het de vierde Diamond League-zege op rij. De Diamond League is het hoogste niveau in de atletiek, op de grote toernooien na. De 25-jarige won eerder in Rabat, Stockholm en Monaco. De Amersfoortse focust zich dit seizoen vooral op de WK in Tokio aanstaande september. Dan hoopt ze haar Nederlands record van 50,95 te verbeteren. Maar eerst is er over een paar weken de Diamond League Finals, waarin de winnaars van dit seizoen het tegen elkaar opnemen.