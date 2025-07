Ongenaakbare Femke Bol zegeviert wederom in Diamond League

Femke Bol heeft haar 28ste zege op rij binnengesleept op de 400 meter horden tijdens de Diamond League in Londen. In 52.10 seconden kwam de Amersfoortse over de finish, waarmee het haar niet lukte om haar snelste seizoenstijd van 51,95 in Monaco te verbeteren.

Bol startte prima vanaf baan 6 en kreeg in het regenachtige weer in Londen al redelijk snel Jasmine Jones in het vizier. Op het laatste rechte stuk was Bol overduidelijk de snelste en wist de concurrentie met een ruim gat achter zich te laten.

Op een na snelste eindtijd

Met haar eindtijd van 52.10 zette Bol haar op een na snelste race van dit seizoen neer op dit onderdeel. Alleen in Monaco was ze sneller. Maar de tijd was ruim voldoende om met een grote voorsprong te finishen. Al ontbraken haar grootste concurrenten in Londen.

Jones arriveerde ruim een seconde later (53.18), en liet op haar beurt ook weer een gat achter zich. Op de derde plek eindigde Andrenette Knight (53,79). Bol is daarnaast ook verzekerd van een plek in de finales van de Diamond League, die eind augustus plaatsvinden in Zürich.

WK in Tokio

Naast haar 28ste zege op rij op dit onderdeel, was het de vierde Diamond League-zege op rij. De Diamond League is het hoogste niveau in de atletiek, op de grote toernooien na. De 25-jarige won eerder in Rabat, Stockholm en Monaco. De Amersfoortse focust zich dit seizoen vooral op de WK in Tokio aanstaande september. Dan hoopt ze haar Nederlands record van 50,95 te verbeteren.