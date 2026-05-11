Mikky Keetels schreef zondag historie tijdens de Wings for Life Run in Breda. Ze werd de beste vrouwelijke loopster ter wereld met een afstand van 62.24 kilometer en liep ook een wereldrecord. Na afloop was Keetels dan ook in ware extase.

"Het is echt bizar. Echt leuk om een keer een ultra te doen", reageerde Keetels tegenover de NOS op haar iconische prestatie in Breda. "Ik had alleen als doel gesteld om langer te gaan dan een marathon en toen zat ik zo in de flow. Ik denk: gewoon blijven gaan. Echt vet. Elke keer als ik heel diep zat, dacht ik van: oké, al die mensen die revalideren die geven ook niet op en die zetten ook elke dag door. Dus jij gaat ook lopen tot je er bij neervalt", bedankt Keetels ook de organisatie voor het prachtige doel van de Wings for Life Run.

Tijdens het evenement wordt er over de hele wereld gelopen tegen een volgauto. Als je ingehaald wordt door de volgwagen, dan is dat je finish en zit jouw race erop. Van over de hele wereld lopen mensen dus virtueel tegen elkaar en Keetels werd elfde van iedereen. Ze was zeker de snelste vrouw ter wereld. Keetels combineert het lopen van marathons op topniveau met haar werk als stewardess.

Bedankje van Mikky Keetels

Op haar Instagram bedankte Keetels ook alle aanwezigen voor de support en de vrijwilligers voor het faciliteren van het mooie evenement. "Geen woorden. Dank jullie wel voor de mega lieve support. Elke kilometer heb ik met een warm hart gelopen voor het prachtige Wings for Life. Ik wil echt een heel warm hart toedragen aan alle lieve vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken en er met zo veel liefde en passie vandaag voor ons stonden."

In het bijzonder bedankte Keetels ook de pacer die haar tot hoge hoogtes dreef: de hardloopinfluencer Emiel Berghout. "Lieve Emiel. Echt zo ontzettend bedankt voor je support, je gezelligheid en je echt bizar fijne pacewerk. Je hebt echt mijn race gedragen. Samen hebben we echt alles kunnen geven voor het prachtige Wings for Life."

