Europees kampioene goudeerlijk over 'heel intensieve' strijd met grote angst: 'Niet in woorden te omschrijven'

Jessica Schilder heeft een aantal prachtige weken achter de rug. Eerst stootte ze naar Europees goud op de EK indoor in eigen land, dit weekeinde volgde een zilveren medaille op de WK in China. Dat allemaal dankzij het overwinnen van haar grootste angst.

Schilder werd onzeker na een val in februari 2023 zegt ze in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ik wist niet dat ik zo veel problemen had met die val, tot ik erover begon te praten. Dat was heel intensief", blikt ze terug.

Nederlandse topatlete boekt uitstekend resultaat met zilver op WK na gouden succes in Apeldoorn Jessica Schilder heeft een geweldig resultaat geboekt op de WK indoor. De kogelstootser pakte het zilver en dat was haar nog niet eerder gelukt op een wereldkampioenschap. Twee weken geleden won zij al goud op de EK indoor in Apeldoorn.

Tranen in Parijs

De therapie zorgde ervoor dat trots kon overheersen na haar zesde plek op de Olympische Spelen afgelopen zomer. Voorheen toonde ze haar emoties niet. "Ik dacht altijd: je gaat toch niet huilen op televisie?! Het kostte me ook altijd moeite om mijn tranen in te houden. Dan waren de interviews klaar en barstte ik drie seconden later in huilen uit. Nu ben ik ouder en weet ik: sport is emotie. Als ik wil huilen, mag ik huilen", is ze eerlijk naar zichzelf.

Nederlandse topatlete laat niets heel van concurrentie bij kogelstoten op EK indoor Jessica Schilder heeft haar status als topfavoriete helemaal waargemaakt bij het kogelstoten op de EK atletiek indoor. De Nederlandse stotte liefst 20,69 meter en pakte daarmee het goud in Apeldoorn. Schilder verbeterde ook nog eens het Nederlands record.

Schilder weet dat de angst 'nooit helemaal zal weggaan', maar kan er nu beter mee omgaan. "Ik weet nu dat het een angst is die ik kan overwinnen in plaats van dat het een angst is waar ik tegenop zie. De val en de angst zijn nu onderdeel van mijn sportleven en hebben mij een betere en sterkere atleet gemaakt."

Hulp van haar coach

Naast de therapie is haar coach Gert Damkat een reden dat Schilder mondiale top is. Tegen dorpsprincipes in verruilde ze Volendam voor Topsportcentrum Papendal. "Het is niet in woorden te omschrijven wat hij me daar heeft bijgebracht", aldus Schilder over Damkat.

Haar coach helpt haar in spannende momenten en tijdens de strijd om medailles. "Hij weet bij mij de juiste snaar te raken", verklaart Schilder, die toegeeft soms 'écht lastig' te zijn. Als de kogelstoter zich terugtrekt, dan heeft Damkat dat snel in de gaten. "Dan komen de grapjes", vertelt ze. "Gaat hij expres onhandig doen, struikelt hij, gooit hij drie keer een blikje om. Dat soort dingen. Op de spannende momenten moet je soms júist kunnen lachen."

Zilver op WK

Op de WK in Nanjing liet Schilder zich weer gelden met een zilveren medaille. "Ik ben hier echt héél, héél blij mee. Zéker zo kort na Apeldoorn én met een jetlag."