Nederland beschikt over de nodige topatleten, onder wie natuurlijk Femke Bol en Lieke Klaver. Een hoge klassering bij het EK landenteams in Madrid lijkt dan ook een abc'tje, maar er zit een addertje onder het gras. Zo loopt Klaver niet haar vertrouwde 400 meter dankzij Bol.

Nederland is met een groep van 45 atleten naar Spanje afgereisd. Het doel: de beste notering ooit op het EK landenteams (zesde) verbeteren. "Voor het eerst in jaren hebben we de atleten en coaches echt kunnen overtuigen van het belang van dit evenement", vertelt Laurent Meuwly, de hoofdtrainer van het hele gebeuren, tegenover De Telegraaf.

Waar atleten vaak voor individuele programma's kozen en dit EK links lieten liggen, is dat nu niet het geval. De WK atletiek in september zijn nog ver weg, dus geldt dit toernooi met de beste zestien landen van Europa als mooi opwarmertje. "Een plek bij de eerste drie zou geweldig zijn voor zo'n klein land.

Andere afstand voor Femke Bol en Lieke Klaver

Meuwly moet met zoveel atleten keuzes maken. Dat heeft gevolgen voor Lieke Klaver. Ze specialiste op de 400 meter maakt een uitstapje naar de 200 meter, een explosievere afstand. Femke Bol daarentegen loopt de 400 meter vlak, wat ze onlangs ook al een keer deed. De reden: twee keer een tweede plek levert voor Nederland meer op, dan bijvoorbeeld een overwinning en een vijfde plek.

Meuwly hoefde "geen moeite te doen" om de atleten te overtuigen van een andere discipline. "We kijken nu eenmaal anders dan anders tijdens dit evenement. Het gaat niet om persoonlijke records of finaleplaatsen. Het gaat om een zo hoog mogelijke klassering. Dus niet om afstanden of tijd, maar om strijd. Alles staat in het teken van de teamprestatie. Dat geeft een hele mooie dynamiek."

Helemaal vreemd is Klaver niet met de 200 meter. Ze loopt die afstand geregeld tijdens het indoorseizoen. Haar beste tijd was dit seizoen 23,10 bij een meeting in Metz. Haar beste tijd ooit is een 22,46 bij het EK landenteams in Polen in 2023.