Lieke Klaver is uitstekend begonnen aan haar indoorseizoen. De Nederlandse topatlete ging voor het eerst van start op haar 400 meter op het Tsjechische gala in Ostrava. Door de gouden status van het toernooi krijgt Klaver een mooie bedrag aan prijzengeld.

Klaver mocht vanwege haar status meteen instromen in de finale en liep daarin tegen drie andere tegenstanders. Ze begon als eerste en stond de leidende positie niet meer af, ondanks dat twee vrouwen haar letterlijk op de hielen zaten. Lurda Gloria Manuel uit het gastland eindigde op maar 0,12 seconde van Klaver op plek twee. Ook nummer drie Emma Zapletalova uit Slowakije zat met haar 51,24 seconden in de buurt van de winnende tijd van de Nederlandse: 51,00. Klaver d'r persoonlijke indoor record is 50,10 seconden, dus was ze ook niet helemaal tevreden.

World lead

Toch bleek haar tijd goed genoeg om te moeten poseren bij het tijdbord in Ostrava. Haar tijd is namelijk de snelste van alle atleten tot nu toe op de openingsraces van 2026. Ze mocht dan zelf niet tevreden zijn, de organisatie was dat met haar world lead wel degelijk. Het werd een officieel moment, waarbij Klaver een kartonnen bord kreeg uitgereikt en ze moest poseren met een hoge pief. Het was voor de vierde keer in haar carrière dat Klaver het Tsjechische indoorgala won.

FOUR IN A ROW 🔥



🇳🇱’s Lieke Klaver makes it 4 straight wins in Ostrava as she storms to a meeting record of 51 flat in the 400m 💥



Livestream 👉 https://t.co/oWllEcUvnk#WorldIndoorTour pic.twitter.com/Og5YUSgxMD — World Athletics (@WorldAthletics) February 3, 2026

2500 euro prijzengeld

Toen ze klaar was met poseren, wat ze met een grote glimlach toch voor elkaar kreeg, wist ze ook dat ze 3000 dollar (2500 euro) prijzengeld rijker was. Ook krijgt ze het maximaal aantal punten in de Gold-categorie, wat haar voorlopig een hoge positie op de ranglijst zet. Als ze na alle indoor-Tours van dat niveau nog steeds bovenaan staat, krijgt ze een bonus van liefst 10.000 dollar (8500 euro). Alle inspanningen van Klaver zijn voor de WK indoor, die in maart in Polen plaatsvinden. Daar hoopt de regerend Europees kampioene op de 400 meter weer een gouden plak te pakken.