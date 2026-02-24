Lieke Klaver is helemaal klaar voor de aankomende WK atletiek indoor. De Nederlandse topatlete won op haar discipline het klassement van de World Tour Indoor en ze doet ook nog een mooie belofte richting de aankomende wereldkampioenschappen.

Tijdens verschillende races op de 400 meter liet Klaver zien dat ze tot nu toe de beste is van de deelnemers aan de World Tour Indoor. Onder andere in Madrid en Ostrava maakte ze indruk tijdens wedstrijden op haar favoriete afstand. Met de vorm van Klaver zit het dus in ieder geval goed richting de belangrijkste wedstrijden van het indoorseizoen. Ze zal zich voornamelijk gaan focussen op de aankomende WK indoor. Dat toernooi wordt van 20 tot en met 22 maart gehouden in het Poolse Kujawy-Pomorze.

Op haar Instagram deelt Klaver een aantal foto's van World Tour Indoor-wedstrijden en ze laat weten erg blij te zijn met de eindoverwinning. Toch doet ze ook nog een belofte aan haar fans. "Ik weet dat er nog meer in de tank zit. Ik ben gefocust om nog meer te gaan geven. We gaan nu terug naar de training en zetten de puntjes op de i. We gaan bouwen richting de wereldkampioenschappen indoor."

Social media

Klaver is ook nog dicht bij een andere mijlpaal, want op het moment van schrijven zit ze bijna op de één miljoen Instagram-volgers. Haar totaal zit op dit moment op 942.000 volgers en ze houdt die volgers dan ook regelmatig op de hoogte van haar leven. Daarnaast ging ze al mooie samenwerkingen aan, zo ook in de post over de titel bij de World Tour Indoor. Daar draagt ze een horloge van het merk Omega en dat merk is vaker te zien op haar Instagram. Net als kleding van Adidas, waar ze regelmatig in traint.

Femke Bol

Wie niet te zien zal zijn op de WK indoor is Femke Bol. Zij debuteert dit seizoen op haar nieuwe onderdeel de 800 meter, maar na haar debuut in het Franse Metz hield ze een peesblessure over aan haar voet. Daarom is gekozen om voorlopig geen wedstrijden te lopen en te focussen op het herstel van die blessure.