Topatlete Femke Bol heeft dinsdag slecht nieuws gedeeld. De atlete maakte recent de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter en debuteerde met een prachtige zege tijdens een indoorwedstrijd. Vanwege fysieke problemen blijft het daar voorlopig echter bij.

Bol zou deze week in actie komen tijdens een indoorwedstrijd in het Franse Lievin, maar moet daar noodgedwongen een streep door zetten. De Nederlandse kampt namelijk met een blessure aan een pees in haar voet. De problemen ontstonden na de laatste zware trainingssessie. In eerste instantie leek het niet dusdanig erg en plande Bol dus twee wedstrijden. Maar na de eerste kreeg ze dusdanig veel last dat ze de wedstrijd in Lievin niet kan lopen.

Een stap terug

Naar eigen zeggen wil ze geen risico's nemen en doet ze nu dus een stap terug. "Ik gebruik en push mijn lichaam op een nieuwe manier dit seizoen. Dat is een dun lijntje en nu vertelt mijn lichaam dat het allemaal een beetje veel is op dit moment", zo schrijft ze op Instagram. "Bedankt voor alle geweldige steun tijdens deze transitie. Het spijt me dat het deze winter bij slechts één race blijft."

Anderhalve week geleden maakte Bol haar langverwachte internationale debuut op de 800 meter, nadat ze in het najaar besloot om zich te storten op die afstand in plaats van de 400 meter horden. De meervoudig wereldkampioene startte geweldig op haar nieuwe afstand, want in het Franse Metz won ze de afstand meteen. In 1.59.07 liep ze bovendien een 25 jaar oud Nederlands indoorrecord uit de boeken.

Succesvol op 400 meter horden

Bol kende de afgelopen jaren grote successen op de 400 meter horden. Ze werd tweemaal wereldkampioen, won ook twee keer olympisch brons en was jarenlang ongeslagen in de Diamond League. Daarnaast was er onder meer ook een wereldtitel op de 4x400 relay. Op de Spelen van Parijs won ze goud met de 4x400 meter mixed relay, mede dankzij een imponerende eindsprint van Bol.