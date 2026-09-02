Dat Lieke Klaver bijzonder snel is, dat weten we in Nederland natuurlijk wel. De topatlete behoort tot de Europese top over 400 meter en won in 2024 olympisch goud met de 4x400 meter estafette. In een jolige video wordt duidelijk hoe snel ze precies is en geeft Klaver toe dat ze een levensgevaarlijke hardloopwedstrijd wel aan zou durven.

Contentmaker Clément, een Fransman die onder de naam SportsMomentFR video's maakt rondom sportwedstrijden, had tijdens het atletiekseizoen tijd om wat vragen aan Klaver te stellen. De twee nemen plaats op een tribune en de Fransman wil een aantal dingen weten van onze landgenote. Is Klaver sneller dan Kylian Mbappé, de topvoetballer uit Frankrijk van Real Madrid?

"Hij is langzamer", weet Klaver zeker. Uiteraard weet zij wat haar absolute topsnelheid is. "Dat is 37 kilometer per uur." Mbappé haalt overigens wel soortgelijke aantallen, maar start natuurlijk nooit volledig uit stilstand en rent geen honderden meters achter elkaar.

Sneller dan een krokodil

Vervolgens krijgt Klaver nog wat andere vragen. Is ze sneller dan een krokodil, olifant of koala? Klaver is niet bij elk dier even zeker, maar ze blijkt sneller te zijn dan veel dieren die de revue passeren. Alleen het zwijn haalt hogere snelheden dan Klaver. Vervolgens doet de topatlete een opvallende bekentenis.

Lieke Klaver wil racen tegen cheetah

Ook tegen dieren waar Klaver volledig kansloos bij is, zou ze wel willen racen. "Ik zou tegen alles racen. Zelfs tegen een cheetah, omdat het gewoon cool is om te zeggen dat je strijdt tegen een cheetah. Ook al weet ik dat ik verlies." Een cheetah kan snelheden tot liefst 100 kilometer per uur bereiken. "We kunnen het wel doen", zegt Klaver tegen de interviewer als het over de race met het jachtluipaard gaat.

Lieke Klaver rent 400 meter in Brussel

Voor Klaver wacht er deze week ook nog een mooie uitdaging. De topatlete komt vrijdag in actie in Brussel. Daar wordt de afsluitende Diamond League georganiseerd. Klaver wist zich niet te plaatsen voor de 'echte' Diamond League-race over 400 meter, maar rent toch die afstand in Brussel. Samen met onder meer Myrte van der Schoot is ze uitgenodigd om samen met enkele andere atleten een extra 400 meter te lopen als 'opwarmertje' voor de rest van de avond.

Ze zijn niet de enige landgenoten die in actie komen. Femke Broeders-Bol (800 meter), Maureen Koster (5000 meter), Jessica Schilder (kogelstoten), Jorinde van Klinken (discuswerpen) en Nadine Visser (100 meter horden) komen in actie tijdens de Diamond League.