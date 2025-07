De atletiekwereld kijkt vrijdag naar Monaco. In het kleine, steenrijke prinsdom vindt dan de Diamond League plaats. Topatletes als Armand Duplantis, Femke Bol, Lieke Klaver en Nadine Visser zijn van de partij. De laatste twee vermaken zich uitstekend in het op één na kleinste land ter wereld.

Het goedlachse duo deelt in aanloop naar het roemruchtige atletiektoernooi. De twee zijn, net als vele anderen al eerder deze week naar Monaco afgereisd en zijn onder de indruk van de locatie. Beiden deelden donderdagavond nog een fraaie foto van het avondlicht. Ook liet Klaver via haar Instagram-account blijken dat ze niet stilzat in aanloop naar haar wedstrijd. De topatlete zocht kort voordat de zon onder ging nog even de hometrainer op.

Sifan Hassan ziet grootste concurrenten enorme indruk maken met wereldrecords Terwijl Sifan Hassan zich volledig toespitst op de marathon, doen haar grootste concurrenten op de 'baanafstanden' bijzondere dingen. De Diamond League in het Amerikaanse Eugene was twee Keniaanse topatleten goedgezind, want zij liepen wereldrecords.

Genieten in 'een van de beste stadions'

Ook op vrijdag kregen we een inkijkje in de voorbereiding van haar en Visser. De twee waren samen op pad en gingen naar een bijzondere locatie. Ze bezochten Stade Louis II., het stadion waar de wedstrijden zaterdag worden afgewerkt. Klaver is onder de indruk. "Een van de beste stadions", schrijft ze terwijl ze een foto deelt de tribunes en de stralend blauwe lucht.

Populair atletiektalent (25) verklaart plotselinge afwezigheid: 'Daar werk ik hard aan' Na Sifan Hassan, Femke Bol en Lieke Klaver is Demi van den Wildenberg misschien wel de bekendste atlete van Nederland. Dat komt niet eens door haar prestaties, maar wel door de manier waarop ze gebruikmaakt van sociale media. De afgelopen tijd moesten haar vele volgers de atlete echter plotseling missen, maar dat was niet zonder reden.

Niet alles is echter even idyllisch. Althans, daar lijken ze zelf op te hinten. Het duo wandelt nog een stukje voor het steenrijke land, maar ze vinden zelf dat ze een beetje uit de toon vallen. "Als je in Monaco bent, dan wil je toch je mooiste kleren aan?", zo vindt Klaver. Die uitspraak staat enigzins haaks op de kleding die Visser en Klaver aan hebben. Ze dragen namelijk gewoon sportieve kleren en de 400 meter-specialist loopt rond op slippers met sokken.

Dit is Femke Bol: topatlete gaat trouwen met Belgische collega en krijgt hulp van Lieke Klaver Femke Bol is een fenomeen op twee benen. Met of zonder horden, op de 400 meter is ze van uitzonderlijke kwaliteit. Op de Olympische Spelen in Parijs ging ze door een rollercoaster met goud én een mislukte individuele race. Gelukkig heeft ze haar partner Ben Broeders om haar te helpen. Dit is Femke Bol, de 25-jarige topatlete uit Amersfoort die bekendmaakte te gaan trouwen.

Zo laat starten Femke Bol, Lieke Klaver en Nadine Visser

Visser en Klaver kunnen er ogenschijnlijk wel om lachen. De twee werken dus uiterst relaxed toe naar de Diamond League, waar ze allebei 's avonds in actie komen. Klaver loopt om 20.15 de 400 meter, Visser mag het om 20.58 uur proberen op de 100 meter horden. Daarnaast komen er uiteraard nog veel andere Nederlandse topatleten in actie. Onder hen Femke Bol. Zij loopt zoals gewoonlijk de 400 meter horden (20.04 uur). Ze zal ook benieuwd zijn naar haar verloofde Ben Broeders, de polsstokhoogspringer.

Felicitaties vliegen Femke Bol om de oren na heuglijk nieuws, ook rivalen zijn er razendsnel bij Het regent felicitaties op het Instagram-account van Femke Bol, nadat de topatlete woensdag bekend heeft gemaakt ten huwelijk te zijn gevraagd. Iedereen is blij voor Bol: van bekende Nederlanders tot haar collega's én concurrenten op de baan.

Femke Bol is verloofd

Vorige week maakte het stel prachtig nieuws bekend. Broeders vroeg Bol ten huwelijk en sindsdien zijn de twee tortelduifjes verloofd. Vrijdag weten we het ook of het nieuws ze vleugels geeft.