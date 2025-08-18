Sifan Hassan is vol in training op de komende wedstrijden waar ze weer hoge ogen wil gooien. Nadat ze in juli zich nog moest afmelden voor de London Athletics Meet, wil ze bij de volgende race wel topfit aan de start staan.

In juli zou Hassan in actie komen op de Engels mijl tijdens de London Athletics Meet. De olympisch kampioene moest zich echter afmelden omdat ze nog niet fit genoeg is. Dat wil Hassan niet nog een keer meemaken en dus is ze vol in training.

Op haar Instagram deelt Hassan beelden dat ze op een zonnige plek aan het lopen is. De toploopster gaat over twee weken haar rentree maken tijdens de marathon van Sydney. Daar hoopt Hassan weer hoge ogen te kunnen gooien met een absolute toptijd. De marathon in een van de grootste steden van Australië en vorig jaar werd de race gewonnen door Workenesh Edesa. De race in Sydney vindt plaats op 31 augustus.

WK atletiek

Waar Hassan in ieder geval niet voor in trainings is, is het WK atletiek op de baan in Tokio. Tijdens dat toernooi in september heeft ze al aangegeven niet in actie te komen. Hassan komt daar niet in actie omdat ze zich vol wil focussen op de marathon in Sydney.

Sydney marathon

Voor Hassan was de marathon van Sydney een zeer belangrijk doel aangezien die dit jaar onderdeel is van World Marathon Majors. Dat zijn de grootste marathons ter wereld en ook de races in Berlijn en Londen horen hier bijvoorbeeld bij.

Hassan heeft in ieder geval veel zin om van start te gaan in de Australische stad. "Ik kijk er echt naar uit om weer een major te lopen. Australië is zo'n sterk atletiekland, ik ben blij dat ik deel uitmaak van hun eerste major marathon." Tijdens de Olympische Spelen in Parijs pakte Hassan nog goud op de marathon.