Een opvallend bericht uit de Verenigde Staten. Daar is de Amerikaanse topsprintster Sha'Carri Richardson gearresteerd op een vliegveld in Seattle. Dat gebeurde nadat ze knallende ruzie kreeg met haar beroemde partner.

De twee zouden vorig weekend een fikse woordenwisseling hebben gehad. Nadat Richardson en zijn geliefde en collega Christian Coleman het aan de stok kregen, gooide ze een koptelefoon en duwde ze hem volgens het arrestatieverslag tegen een paal. Vervolgens werd Richardson in de boeien geslagen.

Onduidelijkheid over relatie

Eerder dit jaar maakte het stel bekend een setje te zijn. Coleman zou overigens nadat de agenten poolshoogte kwamen nemen hebben geclaimd dat het allemaal wel meeviel omdat ze haar partner niet in de nesten wilde werken. Richardson werd echter meegenomen en kwam afgelopen zondag weer op vrije voeten. Hoe het verder moet tussen de twee tortelduifjes is niet duidelijk. Richardson heeft alle foto's van hen op Instagram verwijderd en hint in een recente post van eerder deze week dat 'het tijd is voor een verandering'.

De Amerikaanse atletiekbond wilde niet reageren op de rel, maar gevolgen heeft de ruzie wel degelijk. De winnaar van het zilver op de 100 meter van de meest recente Olympische Spelen in Parijs heeft zich namelijk teruggetrokken voor een wedstrijd. Ze deed niet mee aan de halve finales van de Amerikaanse kampioenschappen in Eugene. De kans om de beste van het land te worden laat ze dus schieten. Het is nog de vraag of ze wel gewoon komt opdraven voor het WK atletiek in Tokio.

Geruchtmakende cannabiszaak

De wereldkampioene op de 100 meter van 2023 en winnares van olympisch zilver is een topatlete, maar kwam enkele jaren geleden ook al behoorlijk in opspraak. Ze miste namelijk de Olympische Spelen van Tokio (2021) vawnege cannabisgebruik. Dat staat op de dopinglijst. Ze werd voor een maand geschorst, waardoor ze de 100 meter in Japan misliep en niet werd geselecteerd voor de 4 x 100 meter. Daardoor kwam ze niet in actie.

Ze claimde destijds dat ze cannabis gebruikt voor het verwerken van het verlies van haar biologische moeder en kreeg ook de nodige steun. Velen vonden het overbodig om voor wat cannabis een topsporter te schorsen. Dat haalde echter niets uit.