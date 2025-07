Cristiano Ronaldo dacht na een lang seizoen te kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Het liep echter niet helemaal zoals gepland. De kapitein van zijn luxe jacht is namelijk gearresteerd tijdens de zomervakantie van de Portugees in Griekenland.

De kapitein van Cristiano Ronaldo's jacht is gearresteerd. De Portugese stervoetballer geniet momenteel met zijn geliefde Georgina Rodriguez van een vakantie op de Griekse eilanden. De arrestatie vond plaats in Volos.

Volgens Gegonota.news.gr is de kapitein in Volos gearresteerd omdat Ronaldo's jacht met een te hoge snelheid voer, waardoor golven ontstonden en vier andere boten beschadigd raakten.

Het incident vond plaats afgelopen donderdag toen het jacht de haven van Agia Kyriaki in Trikeri binnenvoer. De kapitein wordt beschuldigd van het overtreden van artikel 291 van het Wetboek van Strafrecht: "Verstoring van de veiligheid van spoorwegen, schepen en vliegtuigen".

Ooggetuigen melden dat de kapitein, nadat hij de commotie had opgemerkt, de haven van Agia Kyriaki verliet en koers zette richting de Noordelijke Sporaden. Ronaldo's jacht werd vandaag gespot voor de kust van Alonissos, waar de voetballer en zijn partner hun vakantie voortzetten.

Kritiek op afwezigheid

Ronaldo kwam afgelopen week onder vuur te liggen nadat hij niet aanwezig was bij de uitvaart van Diogo Jota, zijn oude teamgenoot van de Portugese nationale ploeg. Twee dagen na het overlijden van de Liverpool-aanvaller en zijn broer was de uitvaart in Portugal. Daarbij waren veel prominenten uit de voetbalwereld aanwezig. De 40-jarige sterspeler van Al Nassr was daar dus niet bij.

Hij ontbrak bij de uitvaart om te voorkomen dat er een mediacircus zou ontstaan, iets wat de rouw van de families van de broers zou verergeren. Zijn afwezigheid leidde echter tot grote kritiek in Portugal.

Zo uitte onder andere commentator Luiz Cristovao zijn verontwaardiging. “Omdat dit onverklaarbaar is, zal geen enkel excuus voldoende zijn voor zijn afwezigheid". Pedro Fatela was het daarmee eens. "Hier zal nog dagen over gesproken worden. We zullen wel horen waarom hij niet naar Gondomar kon komen, maar hij is de aanvoerder, iedereen verwachtte hem.”

Verkeerde keelgat

Deze kritiek schoot in het verkeerde keelgat bij de zus van Ronaldo. In een bericht op Instagram verdedigde zij de beslissing van haar broer: "Het fanatisme is vermoeiend, de kritiek om niets. Zieke maatschappij. We hebben allemaal familie."

“Het is absurd en beschamend om te zien hoe tv-zenders, commentatoren en sociale media de nadruk leggen op een (wijze) afwezigheid in plaats van respectvol de pijn van een familie te erkennen die twee broers heeft verloren. Jammer", herhaalde ze, terwijl ze ook memoreerde aan de media-aandacht waarmee de familie werd geconfronteerd na het overlijden van hun vader in 2005.