Topatletes Femke Bol en Lieke Klaver laten mooie periode achter zich en gaan flink moeten wennen

Voor Femke Bol en Lieke Klaver is er een einde gekomen aan een mooie periode. De Nederlandse topatletes werkten de afgelopen weken in de zon aan hun topvorm, maar moeten nu heel erg gaan wennen.

Bol zocht de afgelopen weken de warmte van Marokko op om in ultieme omstandigheden te kunnen trainen. Ze kreeg in de stad Rabat gezelschap van onder meer haar vriendin Lieke Klaver en collega-topatlete Nadine Visser. Zij moeten namelijk óók in topvorm zijn, want er staat een extra mooi toernooi op ze te wachten.

FBK Games

Het Nederlandse drietal vormt al dagen de reclame op bijvoorbeeld Instagram van de Fanny Blankers-Koen (FBK) Games. Atletiekfans kunnen de toppers van dichtbij meemaken. Zij zijn het uithangbord bij het atletiekevenement in Hengelo, dat op Tweede Pinksterdag (9 juni) plaatsvindt. Het contrast kan bijna niet groter: was het zaterdag in Marokko nog heerlijk weer, daar is het een kletsnat Pinksterweekend in Nederland.

Slecht weer

Bol en Klaver vlogen allebei zaterdag naar huis. Vanuit Marokko is dat een paar uur, dus ze zullen niet al te blij geweest zijn bij het uitstappen in Nederland. De regen kletterde zaterdag al op ons vlakke landje en ook zondag is het nog niet al te best weer. Maandag, de dag van de FBK Games in Hengelo, is het hopelijk voor de organisatie én de topatleten beter weer. Een topprestatie is gewenst voor de volle tribunes.

Thuis

Bol en Klaver plaatsten allebei op Instagram dat ze weer 'naar huis' gingen na de weken in Rabat. Klaver kreeg bij thuiskomst meteen een bosje bloemen om het huis wat op te fleuren. Bol deelde vooralsnog alleen een 'vliegveld-selfie', waarin ze in comfortabele kleding naar het vliegtuig reisde.

i Femke Bol is weer thuis na een trainingskamp in Marokko. ©Instagram

i Lieke Klaver kreeg een bosje bloemen bij thuiskomst uit Marokko. ©Instagram

Diamond League

Door de deelname aan de FBK Games missen de Nederlandse topatleten twee Diamond League-wedstrijden. Waar de internationale top ervoor kiest om richting de meets in Rome (6 juni) en Oslo (12 juni) gingen, gaan Bol, Klaver en anderen na de FBK Games in Hengelo pas weer op 15 juni naar de Diamond League. Dan is de Zweedse hoofdstad Stockholm weer gastheer.