De Amerikaanse topatlete Sha’Carri Richardson (25) houdt van snelheid. Ze is niet voor niks een olympisch sprintkampioene. Maar buiten de atletiekbaan moet ook zij zich aan de regels houden en dat deed ze niet.

De kleurrijke Richardson werd met het Amerikaanse team olympisch kampioen 4x100 meter bij de Spelen van 2022. Individueel behaalde ze toen zilver op de 100 meter.

Arrestatie

Donderdag maakte de wereldkampioene van 2023 (100 meter) een ritje in haar auto te Florida. Daar drukte ze het gaspedaal iets te diep naar de bodem. Volgens Associated Press is de topatlete gearresteerd vanwege het overtreden van de snelheidslimiet.

Ze reed 167 kilometer per uur toen ze vlak buiten Oranlando werd aangehouden. Een woordvoerder van Orange Country zegt: "Ze reed gevaarlijk dichtbij de auto voor zich en ze slingerde van baan naar baan om andere weggebruikers in te halen."

Opspraak

Niet voor het eerst komt RIchardson op een minder gunstige manier in het nieuws. Zo was er in 2025 een openbare ruzie met haar vriend Christian Coleman. Uit videobeelden van bewakingscamera's bleek dat ze op een luchthaven zich gewelddadig gedroeg richting Coleman. Ze heeft daarna publiekelijk haar excuses aangeboden.

In 2021 kon ze niet meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio omdat ze positief had getest op marihuana. Dat leverde haar een schorsing van een maand op.

De nieuwe Richardson

In 2024 beloofde ze dat ze niet meer betrokken zou raken bij controverses. Ze zei onder meer: "Ik wil me focussen op mijn ambitie om in mijn allerbeste vorm ooit te zijn. Mijn uiterlijk weerspiegelt dat. Nu zie ik er zo uit: clean, fris en snel."

"Ik zou zeggen dat ik in de afgelopen drie jaar ben gegroeid", aldus de Amerikaanse. "Ik begrijp mezelf nu beter. Ik heb er meer waardering voor dat ik een bepaald talent heb voor deze sport. Ik ben verantwoordelijk voor de mensen die in mij geloven en die mij steunen."