Dat Femke Bol van een uitdaging houdt, dat wisten we al. De topatlete was jarenlang succesvol op de 400 meter horden, maar gaat zich de komende jaren toeleggen op de 800 meter. Onlangs maakte ze bekend waar ze die afstand voor het eerst gaat lopen, maar dat is nog niet alles. Bol probeert namelijk nóg een nieuwe afstand uit.

Na maandenlang trainen is het voor Bol eindelijk tijd voor de eerste wedstrijden. En daar zit een bijzondere race bij voor de Nederlandse. Ze gaat naast de 800 meter ook een vrij ongewone afstand lopen: de 600 meter. Dat doet ze op 19 februari in het Franse Liévin. Dat ligt in het noorden van Frankrijk, op een uurtje rijden van de Belgische grens.

Bijzondere afstand

Tijdens de indoor-wedstrijd rent ze daar de 600 meter, een afstand die niet bepaald vaak wordt gelopen. Normaal zijn er voornamelijk wedstrijden over 400 en 800 meter. De 600 meter is dan ook geen afstand op toernooien als WK's en EK's.

Organisatie rept over wereldrecord

Volgens de Franse organisatie staat Bol 'aan de start om het wereldrecord te verbeteren'. Dat staat sinds 2023 op nam van de Britse Keely Hodgkinson, die toen een tijd van 1:23.41 noteerde. Daarmee verbeterde ze de oude toptijd van de Russin Olga Kolyarova uit 2004 met 0.03 seconden.

Eerste 800 meter op 8 februari

Bol kondigde maandag al ander bijzonder atletieknieuws aan. De topatlete maakte immers bekend op welke dag ze voor het eerst een wedstrijd over 800 meter zou gaan lopen. Haar debuut vindt op 8 februari plaats in het Franse Metz. De afgelopen maanden werkte ze hard in onder meer Zuid-Afrika om haar nieuwe afstand eigen te maken.

Wennen voor Femke Bol

Dat gaat niet vanzelf, want het is al jaren geleden dat Bol een 800 meter liep. En dat was ook niet bepaald in een tijd die indruk maakte. Ze gaf daarom eerder al aan dat het voelt alsof ze helemaal opnieuw moet beginnen. Bol temperde dan ook al meermaals de verwachtingen: liefhebbers moeten er niet vanuit gaan dat ze meteen veel gaat winnen zoals op de 400 meter horden het geval was, aldus de topatlete die inmiddels in Frankrijk toewerkt naar de eerste wedstrijden.