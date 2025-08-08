In de Verenigde Staten is men enorm onder de indruk van tienersensatie Cooper Lutkenhaus. De zestienjarige loper van Team USA heeft de atletiekwereld al dagen in zijn greep met bizarre tijden op looponderdelen.

Tijdens de Field Championships in het Amerikaanse Oregon maakte de gehele atletiekwereld voor het eerst kennis met Lutkenhaus. Tijdens de finale van de 800 meter liep de zestienjarige tiener plots zijn beste race ooit. Met een tijd van 1:42.27 verbaasde hij alle aanwezigen en viel iedereen zijn mond, inclusief die van Lutkenhaus zelf wagenwijd open. De tiener was plotsklaps de vierde snelste Amerikaan aller tijden op de 800 meter.

De bekende coach Steve Magness was ook zeer verbaasd door de tijd van Lutkenhaus. De oud-trainer die meerdere boeken schreef over hardlopen ziet in de zestienjarige loper 'de meest indrukwekkende atletische pas in de geschiedenis van het Amerikaanse lopen'. Lutkenhaus won de race overigens niet, want Donovan Brazier was net iets sneller aan de finish.

Gouden medaille

Kijkend naar de meest recente Olympische Spelen had Lutkenhaus met deze tijd bijzonder succesvol geweest. De tiener had tijdens de 800 meter finale van de Spelen in 2012, 2016 en 2024 een gouden medaille gewonnen. Tijdens de race in Oregon versloeg Lutkenhaus ook nog eens twee oud-wereldkampioenen, waardoor de atletiekwereld zich afvraagt hoe de tiener deze toptijd uit zijn benen heeft gekregen.

'Veel mensen dachten dat ik de finale niet eens zou halen'

Tegenover Track & XC News vertelde Lutkenhaus over zijn race in Oregon. "Heel veel mensen dachten dat ik de finale niet eens zou halen. Sterker nog, ik zou niet eens in het team komen. Om dan dit te kunnen doen in de finale is wel heel speciaal. Ik heb met mijn coach veel gesproken over versnellen als ik nog 200/250 meter te gaan had in de race. Ik wist dat ik het misschien niet zou redden als ik te snel de slotfase in zou gaan."

Lutkenhaus deelt ook nog een waarschuwing richting de rest van de toplopers op de 800 meter. "Het was een geweldig jaar tot nu toe. Ik ben klaar om mezelf te laten zien en te kijken wat ik tegen de beste lopers op deze afstand kan doen.