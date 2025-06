Dit is topatlete Femke Bol: Belgische vriend Ben én vriendin Lieke Klaver helpen wereldster door rollercoaster

Femke Bol is een fenomeen op twee benen. Met of zonder horden, op de 400 meter is ze van uitzonderlijke kwaliteit. Op de Olympische Spelen in Parijs ging ze door een rollercoaster met goud én een mislukte individuele race. Gelukkig heeft ze haar vriend om haar te helpen. Dit is Femke Bol, de 25-jarige topatlete uit Amersfoort.

Alle ogen zijn al jarenlang gericht op Bol. Zeker in Europa behoort ze tot de beste atleten. Maar wereldwijd is er één atlete nog net iets sneller en dus haar grote concurrent: Sydney McLaughlin-Levrone. Zij sloeg in Parijs een dubbelslag met goud én een aanscherping van het wereldrecord: 50,37 seconden. Bol volgt haar met de derde tijd ooit: 50,95 seconden. De nederlaag in Parijs deed pijn en toonde aan: Bol gaat in de Amerikaanse een flinke kluif hebben de komende jaren.

Femke Bol doet het weer en helpt Nederland aan sensationele gouden medaille op EK indoor De eerste medaille voor Nederland is binnen op de EK indoor. In Apeldoorn zette een viertal landgenoten, met Femke Bol als slotloopster, Nederland in vuur en vlam met een gouden plak.

Jeugd

De basis voor die razendsnelle tijden legde Bol al in haar jeugd. Van haar vijftiende tot haar negentiende won ze negen nationale titels bij de jeugd. Acht daarvan behaalde zij op haar specialiteit: de 400 meter en de 400 meter horden. Op beide afstanden zette zij ook nationale jeugdrecords op haar naam.

Bambi

Bol had lange tijd de bijnaam 'Bambi'. Haar armen en benen vlogen in haar tienerjaren alle kanten op tijdens het springen over de horden, zoals de poten van Bambi in de Disney-film over het ijs schoven. Tegenwoordig springt de Nederlandse als een van de beste over de obstakels en laat zij de concurrentie ver achter zich.

i Femke Bol verslaat Lieke Klaver en wint de 400m op het NK atletiek indoor 2019 © ANP

Hoge stem

Kenmerkend aan Bol en wat nog een beetje doet denken aan haar vroegere bijnaam Bambi, is haar hoge stem. Die heeft ze eigenlijk altijd in interviews na haar races. Volgens expert is die hoge stem een gevolg van training en dus is het aangeleerd en expres. De experts noemen het zelfs 'legale bloeddoping' en kan Bol helpen in haar races. Maar dat ze 'normaal gesproken' een hele andere stem heeft, hoorden de fans in een uitgebreid interview met Humberto Tan.

Hoge stem van 'Mickey Mouse' Femke Bol is 'legale bloeddoping', maar er is ook iets aan te doen Opvallend tijdens interviews van Femke Bol na haar races: de Nederlandse topatlete praat dan met een heel hoge stem. In de Verenigde Staten, waar haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone de headlines pakt, wordt Bol door haar hoge stem 'Mickey Mouse' genoemd. Hoe komt ze aan die stem en hoe klinkt haar 'normale' stem? Dat verklaren experts.

Olympisch brons

In 2021 kwam de medaillejacht van Bol echt los. In het voorjaar pakte ze tijdens de EK indoor goud op de 400 meter. Samen met Lieke Klaver, Marit Dopheide en Lisanne de Witte won ze ook de 4x400 meter estafette. Op haar eerste Olympische Spelen in Tokio in 2021, pakte ze brons op de 400 meter horden. Achter winnares McLaughlin-Levrone en nummer twee Dalilah Muhammad, die onder het wereldrecord doken, liep Bol een Europees record.

Medaille na medaille

In de jaren in aanloop naar de Spelen van 2024 in Parijs is Bol niet meer te stoppen. Ze pakte de ene na de andere gouden medaille op WK's en EK's, zowel indoor als outdoor. Ook in de Diamond League staat er geen maat op de Nederlandse. Ze scherpte haar tijden telkens aan en maakte veel indruk. Het enige kritiekpuntje wat Bol krijgt: veel directe races tussen haar en McLaughlin-Levrone zijn er niet, dus wat zijn al die medailles waard?

Femke Bol krijgt pijnlijke kritiek te verwerken: 'Ze is een ster, maar geen absolute kampioen' De olympische finale van de 400 meter horden ging voor Femke Bol niet zoals ze had verwacht. Haar Amerikaanse rivaal Sydney McLaughlin-Levrone was met afstand de snelste, maar de Nederlandse atlete moest zelfs genoegen nemen met brons. Ondanks het teleurstellende resultaat maakt Bol een goede financiële klapper. Toch denkt Jack van Gelder dat ze het echt grote geld nu mist.

Stokoud wereldrecord

In 2023 deed Bol iets wat lange tijd onmogelijk leek: ze liep het 42 jaar oude wereldrecord van Jarmila Kratochvilova op de 400 meter indoor uit de boeken met een tijd van 49,26 seconden. Heel lang bleef dat record niet staan. Tijdens de NK indoor 2024 moest deze tijd er al weer aan geloven. Met 49,24 seconden dook Bol een fractie onder haar eerdere toptijd. Op de WK indoor was ze vervolgens nóg sneller: 49,17. Goed voor de wereldtitel en een smak geld.

Femke Bol pakt op de valreep van 2024 nog olympisch zilver: 'Buitengewoon' Femke Bol heeft vlak voor het einde van 2024 nog een olympische tweede plek bemachtigd. Op sociale media viel de topatlete nog in de prijzen door haar geweldige race op de 4x400 meter gemengde estafette.

Sensationele races op WK 2023

De WK atletiek in 2023 waren voor Bol dramatisch én sensationeel. Nederland lag op koers om de 4x400 meter gemengd estafette te winnen, maar vlak voor de finish ging Bol onderuit. Ze liet daarbij haar stokje vallen, waardoor de Nederlanders werden gediskwalificeerd.

Bol revancheerde zich op fenomenale wijze. Ze stak met kop en schouders boven de concurrentie uit tijdens de finale van de 400 meter horden en won met meer dan een seconde voorsprong. Op de slotdag van de WK pakte ze ook nog eens de 4x400 meter estafette bij de vrouwen met Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters. Daar was een geweldige eindsprint voor nodig.

De vriend van Femke Bol

Sinds 2021 heeft Bol een relatie met Ben Broeders. Hij is een Belgische atleet die gespecialiseerd is in het poolstokhoogsspringen. De twee wonen inmiddels al een tijdje samen in dit huis, vlakbij trainingscentrum Papendal. De vonk sloeg over tijdens een Diamond League-wedstrijd in Stockholm. Lees hieronder alles over haar vriend, die ook op de Spelen in Parijs was.

Dit is de vriend van Femke Bol: Belg Ben Broeders steunt haar onvoorwaardelijk en 'mag ooit op zijn knieën' Femke Bol prijst zich vaak dolgelukkig met de steun van haar vriend. De Nederlandse topatlete leeft en wordt geleefd als boegbeeld van de Nederlandse atletiek. Haar vriend is ook topatleet en begrijpt haar dus als geen ander. Dit is Ben Broeders, de vriend van Femke Bol.

Vriend Femke Bol weet precies waar Nederlandse topatlete moeite mee heeft: 'Daar praten we goed over' Femke Bol en Ben Broeders zijn al jaren een sterk liefdesstel. De twee atleten voelen elkaar blindelings aan. Vooral Bol heeft veel aan haar vriend gehad in het turbulente jaar 2024. De Belg, die vijf jaar ouder is dan de Nederlandse topatlete, heeft een wijze les gedeeld met zijn vriendin.

Vriendin Lieke Klaver

Tijdens de trainingskampen en wedstrijden heeft Bol vaak gezelschap van collega en goede vriendin Lieke Klaver. Buiten goed gezelschap, levert de samenwerking de twee ook toptijden op. Op de WK indoor van 2024 in Glasgow werden ze eerste en tweede op de 400 meter. Samen lukte het ze in Parijs wel om olympisch kampioen te worden, maar individueel stelden Bol en Klaver vooral teleur.

Lieke Klaver over 'hele sterke connectie' met vriendin Femke Bol: 'We hebben elkaar getroost' Femke Bol en Lieke Klaver zijn de gezichten van het Nederlandse atletiek. Samen behoren ze tot de kanshebbers voor medailles op de Olympische Spelen. Bol en Klaver hebben een 'hele sterke connectie', vertelt Klaver.

Paspoort Femke Bol

Naam Femke Bol Geboortedatum 23 februari 2000 Geboorteplaats Amersfoort (Gelderland) Lengte 1.84 meter Sport Atletiek Specialiteit (4x)400 meter en 400 meter horden Partner Ben Broeders

Olympische Spelen 2024 in Parijs

Bol verliet Parijs met een illusie armer, maar wel drie medailles rijker. Een individuele medaille op 'haar' 400 meter horden bleek onhaalbaar. Ze stortte halverwege de finale volledig in en greep maar net aan brons. Tranen en teleurstelling voerden de boventoon. Maar om het brons heen pakte Bol óók goud (4x400 meter gemengd) en zilver (4x400 meter vrouwen). Al met al een prima prestatie van de Nederlandse, die overal gehuldigd werd en uiteindelijk tóch tevreden was met haar prestaties in Parijs.

Zien! Beelden van een waanzinnige Femke Bol en uitzinnige atleten TeamNL gaan de wereld over Wat een sensatie. De beelden van de waanzinnige eindsprint van Femke Bol gaan de wereld over. De 24-jarige topatlete bezorgde TeamNL zaterdagavond in Stade de France op ongekende wijze het goud op de 4x400 meter gemengde estafette. Goed om nog even na te genieten. Bekijk hier de fantastische beelden.

Record in 2025

Op de FBK Games in Hengelo liep Bol op Tweede Pinksterdag een record. Voor eigen publiek was ze oppermachtig en scherpte ze haar eigen meeting record aan tot 52,51 seconden. Dat was ruim anderhalve seconde dan dat ze in 2022 al eens liep.