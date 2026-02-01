Voor Jessica Schilder is een bijzonder seizoen aangebroken. De Nederlandse topatlete sloot het outdoorseizoen in september 2025 af met een waanzinnig gouden medaille op de WK atletiek en werkte daarna toe naar 2026. Daar is zondag meteen goed begonnen aan haar eerste indoorseizoen als wereldkampioene.

Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder is haar indoorseizoen begonnen met een overtuigende zege bij de wedstrijd uit de World Indoor Tour in het Franse Val-de-Reuil. De Sportvrouw van het Jaar won met een afstand van 19,78 meter, goed voor de derde plaats op de wereldranglijst van dit jaar en kwalificatie voor de WK indoor in maart in het Poolse Torun.

Anderhalve meter verder dan nummer twee

Schilder noteerde haar beste afstand in haar zesde en laatste poging. Ze kwam bijna anderhalve meter verder dan de Zweedse Fanny Roos, die tweede werd met 18,29 meter. De Volendamse beleefde vorig jaar een topseizoen met eerst de Europese indoortitel in Apeldoorn in een Nederlands record van 20,69 meter, vervolgens zilver op de WK indoor in het Chinese Nanjing en als hoogtepunt de wereldtitel outdoor in Tokio.

Noah Baltus

Er deden maar weinig Nederlanders mee in Val de Reuil. Naast Schilder startte Noah Baltus op de klassieke Engelse mijl. Hj eindigde op plek vijf in een tijd van 3:56,67. Femke Bol zag op haar nieuwe afstand, de 800 meter, de eerste internationale resultaten binnendruppelen. Audrey Werro uit Zwitserland liep met 1:57,49 een nieuwe World Lead. Dat wil zeggen dat ze tot nu toe de snelste was van iedereen op die afstand. Nummer twee Clara Liberman uit Frankrijk gaf bijna drie seconden toe op de winnares.