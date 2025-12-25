Jessica Schilder (26) schreef in 2025 historie door de eerste Nederlandse te worden met kogelstoot-goud op het WK. Daarmee werd ze ook tot Sportvrouw van het Jaar uitgeroepen. De topatlete overwon in 2025 meer dan alleen een trauma na een pijnlijke val, want ze is inmiddels ook over haar lichaams-schaamte heen.

Schilder is kogelstootster en dus een krachtpatser. Dat ziet er lichamelijk nou eenmaal anders uit dan niet-krachtpatsers. Ze schaamde zich een beetje voor haar sterke lijf, die misschien niet zo vrouwelijk oogt. Ze droeg vaak ruimzittende bovenkleding en durfde niks 'straks' aan. Totdat ze in maart dit jaar haar fijne kleren vergeten was in te pakken naar de Diamond League in China en ze het dus wel moest doen met een 'strak sprinterspakje, zoals Lieke Klaver die draagt'.

'Ik ga niet in bikini'

"Ik kom liever niet op het strand en ga niet in bikini. Dat is voor het laatst jaren terug geweest. Natuurlijk wil ik dat graag, maar ik heb niet het doorsnee lijf en dat is lastig. Ik denk dat veel meiden en vrouwen daar mee zitten. Als we op trainingsstage zijn en er is een ijsbad, dan voel ik me meer op mijn plek omdat andere atleten er bij zijn. Die accepteren mijn lijf. Zij weten wie ik ben en wat ik doe. Dan kan ik in een topje dat water in. Maar dat is wat anders dan naar een zwembad of het strand gaan.", zegt ze in gesprek met AD.

Geweldige reacties van Bol en Klaver

In dat strakke pak wint ze haar eerste Diamond League-wedstrijd ooit en overwon ze meteen haar schaamte. "Dat ik mij in een wedstrijd zo vrij geef, is een hele grote stap. De andere meiden, mijn tegenstanders, waren geweldig. In de callroom had ik gezegd dat ik een probleem had. Maar iedereen zei direct: ‘Dit staat je zo goed.’ Na mijn wedstrijd kreeg ik ook berichten van Femke Bol en Lieke Klaver die hetzelfde zeiden. Al die reacties waren geweldig.’’

'Ik kan gewoon sexy zijn'

Volgens haarzelf is 'de nieuwe Jessica Schilder' daar in China opgestaan en is ze helemaal oké met hoe ze eruit ziet, ook in strakke pakjes. "Inmiddels heb ik geen gebrek aan zelfvertrouwen meer, toen nog wel. Ik heb de foto’s terug gezien en denk: ‘Jessica, dit staat je honderd keer beter dan wat je voorheen aan had.’ Ik voel me hier veel prettiger in. Er zit een ritsje aan de voorkant dat ik open of dicht kan doen. Dat vind ik vrouwelijk. Ik ben wat forser maar kan gewoon sexy zijn."