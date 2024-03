WK indoor atletiek 2024 | Femke Bol en Lieke Klaver naar finale 400 meter

Femke Bol en Lieke Klaver staan in de finale van de 400 meter bij het WK indoor atletiek in Glasgow. Klaver kwam uit in de eerste heat en was daarin de nummer één. Bol finishte daarna in de tweede heat eveneens als eerste.

Het was voor Klaver even schrikken toen ze een valse start veroorzaakte en daarvoor een gele kaart (formele waarschuwing) kreeg. Na de herstart nam ze de leiding en die stond ze niet meer af. Klaver leek op het laatste rechte eind een beetje in te houden, waardoor Talitha Diggs kon naderen tot op 0,1 seconde. Klaver kwam binnen in 51,18 seconde. Bij het WK indoor 2022 werd Klaver de nummer zes.

De verwachting was ook dat beide Nederlandse atleten het zouden redden. Bol is de wereldrecordhouder op deze afstand, terwijl Klaver dit seizoen de tweede snelste vrouw is op de 400 meter indoor. Bovendien had Klaver niet te klagen over haar indeling in de eerste heat. Alleen Diggs kwam qua beste seizoenstijd in de buurt bij Klaver, de andere vrouwen hadden nog niet onder de 51 seconden gelopen.

Femke Bol

Voor Bol was het in haar halve finale vooral zaak om niet tot het uiterste te gaan, zodat ze de finale relatief fris aan kan vangen. Van de concurrentes in haar heat was op papier Alexis Holmes de sterkste. Zij had als enige andere atlete een seizoenstijd van onder de 51 seconden. Bol kwam bij het NK indoor atletiek tot 49,24, het nieuwe wereldrecord.

En Holmes bleef aardig plakken in de rug van Bol. De Amerikaanse maakte echter geen moment aanspraak op de koppositie. De tijd van Bol was 50,66, die van Holmes 50,99.

Alexis Holmes qualifies second behind world record holder Femke Bol to advance to the women's 400m final!



📺 @peacock | #WorldIndoorChamps pic.twitter.com/SKTiPios19 — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) March 1, 2024

Finale 400 meter vrouwen

De finale op de 400 meter voor vrouwen is zaterdag om 22.00 uur. Bekijk via de link hieronder het programma van de WK indoor atletiek 2024 in Glasgow, Schotland.