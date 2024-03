Topfavorieten Femke Bol en Lieke Klaver probleemloos naar halve finale op WK indoor

Femke Bol en Lieke Klaver zijn het WK indoor goed begonnen. De twee Nederlandse atleten wonnen vrijdagochtend allebei hun serie op de 400 meter en zijn dus door naar de halve finales.

Bol en Klaver waren dit indoorseizoen de twee snelste vrouwen op de afstand en dus ook de favorieten voor de wereldtitel. Bol liep twee weken geleden op het NK zelfs een tijd van 49,24 en dat was een nieuw wereldrecord. In Glasgow deed ze het in de serie een stuk rustiger aan.

Bol kwam in de vierde en laatste serie in actie en was in een tijd van exact 52 seconden de snelste. Klaver liep de snelste tijd van de ochtend in de tweede heat. Ze deed 51,31 seconden over de 400 meter.

Wereldrecordhoudster Femke Bol met supervorm naar het WK indoor: 'Ze heeft nog wat bewaard' Femke Bol loopt dit weekend het WK indoor en de verwachtingen zijn hooggespannen. De 24-jarige atlete liep op het NK een wereldrecord op de 400 meter. Bol is in Glasgow de topfavoriete voor het goud en daar gaat ze vol voor.

Halve finales

De Nederlandse atletes komen vrijdagavond nog een keer in actie in de halve finales. Bol en Klaver hopen zich dan te plaatsen voor de finale, die op zaterdagavond wordt gelopen.

De twee Nederlandsen lopen op zondag ook nog met elkaar. Dan staan namelijk de series en de finale van de 4 x 400 meter estafette op het programma.