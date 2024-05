Zware competitie voor Femke Bol: grootste concurrente focust zich op 400 meter horden

Femke Bol krijgt op de Olympische Spelen forse concurrentie op de 400 meter horden. De Engelse Sydney McLaughlin-Levrone heeft aangekondigd dat zij tijdens het toernooi in Parijs zich gaat focussen op het favoriete onderdeel van de Nederlandse.

In 2023 liep McLaughlin-Levrone een zware knieblessure op, waarna ze pas in juli van dat jaar haar rentree op de atletiekbaan. De 24-jarige loopster is op de 400 meter horden de wereldrecordhouder en de huidige Olympisch kampioene. Bol pakte tijdens de Spelen in Tokio brons achter McLaughlin-Levrone op de 400 meter horden. Na de rentree van McLaughlin-Levrone liet ze tijdens verschillende toernooien haar goede vorm zien richting de Olympische Spelen.

'Goede band'

Onlangs sprak Bol over de band die ze heeft met McLaughlin-Levrone. Volgens de Nederlandse kunnen de twee loopsters goed met elkaar opschieten. "Ik heb een goede band met Sydney. Ik hoop dat ik komende zomer weer tegen haar mag racen." Afgelopen WK pakte Bol de eindzege in afwezigheid van McLaughlin-Levrone. Donderdag 8 augustus wordt de finale tijdens de Olympische Spelen in Parijs gelopen.