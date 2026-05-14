Max Verstappen maakte donderdagmiddag direct indruk tijdens de eerste kwalificatie voor de 24 Uur van de Nürburgring, maar het scheelde weinig of die sessie was in een groot drama geëindigd. Terwijl Verstappen over het circuit rondscheurde, ontsnapte een andere coureur aan de dood.

De 24 Uur van de Nürburgring begint zaterdag om 15.00 uur en finisht, zoals de naam al zegt, precies 24 uur later. Om de coureurs klaar te stomen voor de race staan er donderdag en vrijdag meerdere kwalificatiesessie op het programma. De eerste daarvan was donderdagmiddag en daarin maakte Verstappen ook zijn eerste meters van het raceweekend.

De Nederlandse topcoureur doet samen met Lucas Auer, Dani Juncadella en Jules Gounon mee op het circuit in Duitsland. Verstappen stapte aan het begin van de sessie in de Mercedes om wat gevoel te krijgen voor de auto en de baan. Terwijl de viervoudig F1-kampioen in de auto zat, scheelde het echter maar weinig of er was een misschien wel dodelijk ongeluk gebeurd.

Coureur ontsnapt aan de dood

Coureur Alexander Hardt moest de kwalificatie al snel staken doordat zijn Porsche plotseling stil viel. Hij stapte uit, maar liep niet direct weg. Hij bleef vlak naast de auto staan en seinde naar de kant van de baan om duidelijk te maken dat er iets aan de hand was.

Meerdere andere coureurs reden vervolgens langs, maar Janina Schall had de stilstaande auto niet gezien en knalde er bovenop, terwijl Hardt daar vlak naast stond. Daarop vloog de auto van Hardt direct in de brand. De coureur schrok zich zichtbaar rot, want hij werd maar net gemist door Schall en rende daarop alsnog snel naar de zijkant van de baan. Ook Schall stapte vervolgens ongeschonden uit de auto en dus liep het allemaal af met een sisser.

Fataal ongeluk bij eerder uitstapje Verstappen

Enkele weken geleden ging het wel volledig fout toen Verstappen in actie kwam op de Nürburgring. Hij kreeg vorige maand door de afgelaste Formule 1-races van Saoedi-Arabië en Bahrein de kans om ook mee te doen aan de kwalificatieraces voor de 24 uur. Het was de bedoeling dat hij op twee dagen in de auto zou stappen, maar dat werd er slechts één.

Voordat Verstappen op de zaterdag de kans kreeg om de baan op te rijden, gebeurde er namelijk een vreselijk ongeluk op de baan waarbij meerdere auto's betrokken waren. De 66-jarige Juha Miettinen kwam daarbij om het leven.

