Max Verstappen was zondag nog geen half uur uit zijn auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring na zijn ochtenddienst in de Mercedes of het ging ineens helemaal mis. Zijn vervanger Daniel Juncadella kampte plots met problemen en zag de droom van het team na 133 ronden in duigen vallen. De programmabaas kwam met een korte reactie, waarbij de tranen in zijn ogen stonden, maar hij wel met een troost voor de fans kwam.

Met nog ruim drie uit op de klok te gaan stond team Verstappen er uitstekend voor. De leiding was dik in handen van de Nederlander, die de voorsprong op de andere Mercedes van Maro Engel uitbreidde. Het gat was bijna een minuut en niks leek een overwinning of in ieder geval een podium in de weg te staan. Totdat het ineens helemaal misging toen Juncadella een paar rondjes onderweg was voor zijn shift.

Diep probleem

Alle snelheid was weg en Engel was in no-time aan de staart van de langzaam rijdende Juncadella. Hij bleek problemen met zijn aandrijfas te hebben en moest de ellenlange meters naar de pitbox afleggen om de auto binnen te brengen. Rechtsachter werd de band eraf gehaald en ook de remschijven moesten gedemonteerd worden. Het probleem was groter en zat dieper dan waar de monteurs bij konden komen.

Terwijl de auto van team Verstappen op de blokken stond, reed de ene na de andere auto op het circuit over de streep om ze in te halen. De paniek was groot in de box, met heel veel bezorgde blikken bij de hardwerkende monteurs. Zij zagen ook hun droom in duigen vallen met een zekere podiumplek en waarschijnlijke overwinning aan de horizon. Mercedes wacht al heel lang op een zege tijdens een 24 uursrace.

Geen finish

Er werd gevreesd voor een vroegtijdig einde van de 24 Uur van de Nürburgring, want coureur Juncadalla stapte uit de auto deed zijn handschoenen uit. Er werd nog wel naar de auto gekeken, maar er zou zo lang gesleuteld moeten worden (meer dan drie kwartier) dat doorgaan geen zin meer had. Zeker niet omdat Mercedes met Engel nog een coureur in de race heeft en nu de nieuwe koploper is. Daar moet alle aandacht naartoe om de langverwachte zege binnen te slepen.

Einde droom

Verstappen reed gedurende de nacht tot een uur of 04.00, daarna mocht hij even rusten. Rond de klok van 08.45 uur stapte hij weer in de auto voor zijn ochtenddienst, die vervolgens om 11.10 uur finishte. Hij zou daarna rust mogen pakken om de auto in leidende positie te mogen eindigen, maar hoeft dus niet meer in actie te komen. Een kwartier na binnenkomst van Juncadella kwam de beslissing dat het team stopte.

Teambaas in tranen

De Nederlandse topcoureur maakte tussen Formule 1-weekenden door een uitstapje naar de endurance-race en droomde van een goed resultaat. Stefan Wendl, de programmabaas, kwam met een korte reactie, waarbij de tranen in zijn ogen stonden. Hij kwam voor de duizenden fans met een troost dat ze de laatste twee rondes wel gaan rijden om zo alsnog wat waar voor het geld te geven en een officiële 'finish' op de naam te krijgen.

