Waar Max Verstappen al jaren de coureurs in de Formule 1 het leven zuur maakt, doet Kalle Rovanperä dat bij het rallyrijden. De Fin werd in 2022 en 2023 wereldkampioen, maar wil zijn heil ergens anders zoeken. Hij aast op een plekje in de sport van Verstappen.

De 25-jarige Rovanperä is zo dominant dat ze het label Max Verstappen van het rallyrijden op hem hebben geplakt. Hij deed mee aan 83 WK-rally's en won er zeventien. In 2022 was hij in vijf van de eerste zeven rally's de sterkste. Na een zesde zege kroonde hij zich tot jongste wereldkampioen óóit: 22 jaar en 1 dag.

Vorig jaar trapte Rovanperä letterlijk en figuurlijk de rem in. Hij nam wat afstand van zijn geliefde sport, al won hij nog vier van de zeven rally's waar hij aan de start verscheen. Dit jaar is hij weer volledig gefocust op het rallyrijden en jaagt hij met nog drie races te gaan op zijn derde wereldtitel. Rovanperä staat derde met 203 punten. De Fransman Sébastien Ogier leidt de dans met 224 punten, gevolgd door de Brit Elfyn Evans op 222.

Van rallyrijden naar Formule-wagen

In 2026 waagt Rovanperä een sprong in het diepe. Aan de hand van zijn team Toyota Gazoo Racing neemt hij deel aan het Japanse Super Formula Championship. Van rijden in de sneeuw, modder en gravel naar een strak geasfalteerd circuit dus voor de Fin, die een weloverwogen keuze heeft gemaakt. "Het is tijd om mijn nieuwe dromen na te jagen, op het hoogste niveau van circuitraces", vertelt de Fin op Instagram.

Ik begrijp dat deze stap verrassend, gedurfd en zeer ambitieus is. Sommigen denken misschien zelfs dat het geen zin heeft, maar ik verlang hier al een tijd naar. Ja, we gaan het onbekende in, maar ik en mijn team hebben vertrouwen in het plan dat we zorgvuldig hebben uitgewerkt. Ik ben super ambitieus en werk hard om geschiedenis te herschrijven", aldus Rovanperä, die net als Verstappen een atleet bij Red Bull is.