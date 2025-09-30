Afgelopen weekend boekten Max Verstappen en zijn vader Jos Verstappen los van elkaar succes: Max won zijn eerste race in de GT3-klasse, terwijl Jos zich tot rallykampioen van België kroonde. Gaan we vader en zoon ooit sámen op de baan zien? In de Sportnieuws.nl-podcast speculeren oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As erop los.

“Laten we het over autosport hebben, want jeetje, die Max Verstappen!”, begint Van As. “En nu hebben we het niet over Formule 1, maar over de GT3-klasse. Enkele weken geleden haalde Verstappen zijn licentie, en zaterdag maakte hij zijn debuut op de Nürburgring. Hij won direct.”

“Dat zegt toch ongelofelijk veel over het bak talent dat deze jongen in zich heeft! Het is niet normaal”, vervolgt Van As enthousiast. Hoog legt het verschil met de Formule 1 uit: “Het is zo’n lange race, ook de pitstop gaat veel langzamer. Het is een heel andere tak van sport.”

“Ik kan me goed voorstellen dat Max die afwisseling lekker vindt”, vertelt Hoog. Van As: “Hij zegt zelf ook dat hij gewoon wil racen. Hij houdt van snelheid.”

24 uur van Le Mans?

“Jos, zijn vader, won dit weekend een rallywedstrijd. Het zou natuurlijk geweldig zijn als zij samen aan de 24 uur van Le Mans kunnen deelnemen,” zegt Hoog. Die race geldt als de oudste en beroemdste autorace ter wereld en vindt elk jaar in juni plaats op het Circuit de La Sarthe in Frankrijk.

“Jos had al gezegd dat hij dat niet zou doen”, verpest Van As meteen de feestvreugde. “Maar het zou toch tof zijn?” vraagt Hoog. “Waarom wilde Jos niet?”

“Vooral omdat Max natuurlijk sneller is en Jos hem niet wil afremmen. Hij wil voorkomen dat het irritaties oplevert tussen hen. Hij zei: laat Max lekker racen met een jonge gast, allebei hun eigen ding”, legt Van As uit.

Toch blijft Hoog enthousiast: “Het zou vet zijn als hij dat wel doet. Dan kan Max straks de triple crown in de motorsport behalen als hij ook nog de Indy 500 wint. Ik kan me voorstellen dat hij dit als doel gaat stellen, vooral na zijn vijfde wereldtitel.”

“Het houdt hem scherp. Je doet toch ook andere dingen. Hij heeft nu deze licentie en straks misschien de Indy 500”, stelt Van As. Hoog besluit: “Hij wil gewoon racen!” Van As sluit af: “Gas erop!”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend.