Max Verstappen heeft een teleurstellend raceweekend beleefd op de Nürburgring. Zaterdag kwam de Nederlander niet in actie vanwege de tragische crash waarbij Juha Miettinen om het leven kwam. Een dag later pakte de Nederlander, die vanaf P5 startte, de leiding, maar door mankementen aan de Mercedes GT3 ging de voorsprong volledig in rook op.

Verstappen startte zondag vanaf P5, nadat hij zaterdag uiteindelijk helemaal niet in actie kwam door de fatale crash waardoor de kwalificatierace gestaakt werd. Na de start schoof de Nederlanders direct een plaats op. Dennis Marschall, de teamgenoot van Thierry Vermeulen, had op dat moment de leiding te pakken. Al binnen een kwartier had Verstappen de tweede plaats te pakken.

Christopher Haase nam de leiding over van Marschall en kreeg, nadat hij een gat had getrokken, Verstappen in zijn nek. Nadat de Duitse coureur een klein foutje maakte bij het passeren van een achterblijver kon de Nederlanders profiteren en greep de leiding. Daarna werd Verstappen wel weer ingehaald op het rechte stuk door Haase, maar in de bochten nam de Nederlander vervolgens weer de leiding over.

Teleurstellingen

Niet veel later crashte de auto van Marschall en Vermeulen, waarna hun racedag definitief voorbij was. Ondertussen behield Verstappen de koppositie nadat iedereen naar binnen was gegaan voor een pitstop. Na anderhalf uur reed de Nederlander iets vroeger dan verwacht naar binnen voor zijn wissel met zijn Lucas Auer.

De reden van de vroege wissel had te maken met technische mankementen aan de Mercedes GT3, waarvoor Verstappen uit veiligheidsoverwegingen naar binnen was geroepen. De splitter was al vroeg in de race gaan flapperen, waardoor er langzaam maar zeker steeds meer dingen kapot gingen en de schade groter werd.

so they pitted because theres a literal huge hole in the car lmfao pic.twitter.com/ThmZS8mS1V — Verstappen News (@verstappenews) April 19, 2026

Positie buiten de eerste vijftig

De schade was uit zichzelf ontstaan, want er was geen contact geweest tussen de auto van Verstappen met een andere auto of iets dergelijks. Er moest flink aan de auto worden gesleuteld, waardoor de voorsprong die Verstappen had opgebouwd volledig in rook op ging. Een goed resultaat zat er dan ook niet meer in. Pas na een half uur reed Auer naar buiten. Ondertussen was hun positie al tot beneden de vijftig gezakt.

Even later liet Verstappen bij ViaPlay weten dat hij al vrij snel door had dat de splitter was afgebroken. "Ik kreeg ineens heel veel vibraties", legde hij uit. "Ik heb niemand aangeraakt, dus ik weet niet hoe dat is gebeurd." Ondanks de teleurstelling, gaf Verstappen aan wel plezier te hebben gehad in zijn race