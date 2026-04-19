Max Verstappen heeft daags na de fatale crash op de Nürburgring teruggeblikt op wat de droevige gebeurtenis met hem deed. Hoewel de Nederlander zelf niet op het circuit was ten tijde van de crash, is hij uiteraard wel aangeslagen door het treurige nieuws: "je dat dat soort dingen kunnen gebeuren, alleen als het dan gebeurt..."

"Als er zo snel een rode vlag komt, vooral op een circuit zoals hier, waar eigenlijk nooit een rode vlag komt, dan weet je dat er wel iets goed fout is", reageerde Verstappen zondag in gesprek met ViaPlay op de vraag hoe hij de tragische crash van zaterdag beleefde.

"Dan is het natuurlijk afwachten", vervolgt Verstappen. "En als je dan uiteindelijk het nieuws hoort, is dat natuurlijk voor niemand fijn. Uiteindelijk weet je dat dat soort dingen kunnen gebeuren, alleen als het dan gebeurt, ja... dat blijft toch een heel raar gevoel."

Knop omzetten

De race van zaterdag werd na de tragische crash vanzelfsprekend definitief gestaakt. Zondagochtend moesten de coureurs echter alweer de auto instappen om een goede startplek voor de tweede dag van het kwalificatieweekend te bemachtigen. "Uiteindelijk moet je dan toch de knop omzetten om te focussen op vandaag. Dat klinkt misschien heel raar, maar uiteindelijk probeer je je dan toch weer voor te bereiden op vandaag", aldus Verstappen.

"Tuurlijk heb je het wel nog een beetje in je achterhoofd, maar aan de andere kant moet je wel door", gaat de Nederlandse Formule 1-coureur verder. "Je weet dat dat toch een heel klein onderdeel van de autosport is, maar de focus moet om en je moet gewoon focussen op de race van vandaag."

Vertrouwen bij Verstappen

Wanneer de verslaggever van ViaPlay opmerkt dat dat focussen wel aardig lijkt te lukken bij Verstappen aangezien hij op een natte baan zondagochtend prima uit de voeten kwam, reageert hij: "Ja, eigenlijk elke keer dat ik in de auto stap, voelt het heel goed aan. Ik heb veel vertrouwen ook. Natuurlijk is het altijd een beetje lastig met de omstandigheden, maar het gaat gewoon goed."

"In de kwalificatie daarna werd het een stuk droger, maar we moesten een beetje voorzichtig zijn met de bandensetjes die we wilden gebruiken. Je weet natuurlijk nooit wat het weer doet, maar elke keer dat we in de auto zitten, gaat het gewoon goed", aldus Verstappen.