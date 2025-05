Mislukte Nederlandse Formule 1-coureur boekt eerste succes sinds terugkeer

Nyck de Vries heeft succes geboekt in de Formule E. De 30-jarige Nederlander kreeg in 2023 de kans om in de Formule 1 te rijden, maar werd halverwege het seizoen ontslagen. Sindsdien haalde hij geen podiumplaats meer, tot dit weekend.

De 30-jarige De Vries snelde als tweede over de finishlijn in de E-Prix van Monaco. Het is zijn eerste podiumplaats na zijn snelle afscheid in de Formule 1. Het mocht even duren, want De Vries rijdt alweer anderhalf jaar in de Formule E namens Team Mahindra. Ondanks de tweede plaats, was De Vries uiterst tevreden. "Dankjulliewel, dankjulliewel. Heel goed uitgevoerd", riep hij richting zijn team over de boordradio.

De Nederlander had op het Circuit de Monaco zelfs even de leiding, maar verloor de voorsprong uiteindelijk toch aan eindwinnaar Oliver Rowland. De Brit is de nummer één in het kampioenschap en de te kloppen coureur. Hij won dit seizoen in Mexico en Saoedi-Arabië.

Vertrek uit Formule 1

De Vries maakte in 2023 zijn debuut in de Formule 1. Hij startte het seizoen in de bolide van Scuderia AlphaTauri, als vervanger van de vertrokken Pierre Gasly. De eerste races van de Fries vielen tegen terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda wel in de punten viel.

De Nederlandse coureur werd bedolven onder de kritiek en werd vroegtijdig vervangen door Daniel Ricciardo. De Vries kwam tot 11 races in de Formule 1 waarin hij slechts twee punten voor het wereldkampioenschap pakte.

F1-coureurs in Formule E

De Vries doet het een stuk beter dan landgenoot Robin Frijns. Waar De Vries vijfde staat in het kampioenschap finishte Frijns slechts tweemaal in de top tien en staat negentiende. Naast De Vries rijden voormalig Formule 1-coureurs Pascal Wehrlein (coureur voor Manor en Sauber tussen 2016-2017), Jean-Eric Vergne (voor Toro Rosso tussen 2012-2014), Lucas di Grassi (voor Virgin in 2010), Sebastien Buemi (voor Toro Rosso tussen 2009-2011) en Stoffel Vandoorne (voor McLaren tussen 2016-2018) in de elektrische autoklasse.