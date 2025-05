Kersverse vader Max Verstappen ontspringt de dans na 'gevaarlijk' incident in Miami

Max Verstappen lijkt opnieuw een vervelende straf te zijn ontlopen. Een programmeerfout was volgens het team van Red Bull oorzaak van een incident, waarmee de stewards genoegen namen en geen straf oplegden.

Max Verstappen lijkt voor het tweede raceweekend op rij de dans te ontspringen bij de stewards. In Jeddah kreeg hij slechts 5 seconden tijdstraf voor het buiten de baan raken in de eerste bocht na de start, waarmee hij voordeel behaalde. Nu, in Miami, is hij helemaal ongestraft weggekomen met een mogelijke overtreding tijdens de sprintkwalificatie.

Programmeerfout

In het tweede deel van de kwalificatie reed Verstappen gisteren in zijn eerste ronde aanzienlijk langzamer dan nodig. De wedstrijdleider had een maximale rondetijd van 1.45 minuten vastgesteld voor dergelijke situaties.

Na de sessie moesten Verstappen en een vertegenwoordiger van Red Bull zich melden bij de stewards. Daar werd vastgesteld dat Verstappen 6 seconden boven de door de wedstrijdleider vastgestelde delta-tijd had gereden. Het team verklaarde dat dit kwam door een programmeerfout op het scherm van Verstappens stuur, waardoor onjuiste gegevens werden weergegeven.

Geen aandacht voor 'gevaarlijk' incident van stewards

De stewards accepteerden deze verklaring en namen ook mee dat Verstappen geen gevaarlijke situatie had veroorzaakt. Ze besloten daarom geen straf op te leggen. Red Bull kwam er met een waarschuwing vanaf.

In het eerste deel van de kwalificatie reed Verstappen langzaam op de ideale lijn in de laatste bocht, waarna Lance Stroll van achteren op hem stuitte en tijd verloor, waardoor hij in SQ1 werd uitgeschakeld. De Canadees klaagde via de boordradio dat Verstappen zijn ronde had verpest en noemde het incident "gevaarlijk", maar de stewards besteedden hier geen aandacht aan.

Vaderschap

Vanwege de geboorte van dochter Lily, reisde Verstappen donderdagmiddag pas af naar Miami, waar hij flink later arriveerde dan de rest van de coureurs. Bij de enige vrije training van het weekend noteerde hij de derde tijd. Bij de sprintkwalificatie was hij niet opgewassen tegen Antonelli van Mercedes, die vriend en vijand verbaasde met pole.