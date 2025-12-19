De Amerikaanse autosportwereld staat deze week stil bij het plotselinge overlijden van een van de grootste racelegendes van het de Verenigde Staten. Een voormalig NASCAR-coureur is namelijk samen met zijn familie omgekomen in een afgrijselijk vliegtuigongeluk. Hij was enorm geliefd. "Zijn onvermoeibare werk heeft levens gered."

De 55-jarige Greg Biffle, voormalig NASCAR-coureur, is samen met zijn familie omgekomen bij een tragisch vliegtuigongeluk. Het incident gebeurde donderdag in de staat North Carolina. Hij stond niet alleen bekend om zijn sportieve prestaties, maar ook om zijn diepe betrokkenheid tot zijjn lokale gemeenschap. De Amerikaanse sportwereld is in diepe rouw.

Biffle bouwde in de jaren negentig een indrukwekkende naam op in NASCAR, de koningsklasse van de Amerikaanse autosport. Hij racete bijna dertig jaar lang in diverse competities van de organisatie. Dankzij zijn constante prestaties en ongekende toewijding werd de Amerikaan door NASCAR opgenomen in de top 75 van beste coureurs aller tijden.

Familietragedie

Bij het ongeluk kwam niet alleen Biffle om het leven, maar ook zijn vrouw Cristina en hun kinderen Emma (14) en Ryder (5). Het vliegtuig, geregistreerd bij een bedrijf van Biffle, moest kort na het opstijgen terugkeren en stortte vervolgens neer bij de landing, waarna het in brand vloog. Volgens ESPN is de oorzaak van het ongeval nog onbekend.

De nabestaanden gaven na het ongeluk een hartverscheurende verklaring. "Deze tragedie heeft onze families onbeschrijfelijk veel verdriet bezorgd. Greg en Cristina waren toegewijde ouders wiens leven draaide om hun kinderen Ryder en Emma. Emma was een prachtig mens met een goed hart, geliefd door zovelen. Ryder was een actief, nieuwsgierig en oneindig vrolijk kind. Ieder van hen betekende alles voor ons, en hun afwezigheid laat een onmetelijke leegte achter in ons leven."

'Zijn onvermoeibare werk heeft levens gered'

Naast zijn carrière in de NASCAR werd Biffle ook enorm gewaardeerd om zijn toewijding aan zijn lokale gemeenschap. In 2024, nadat orkaan Helena North Carolina trof, vloog hij meerdere keren met zijn eigen helikopter om hulpgoederen te leveren aan gemeenschappen in het westen van de staat en in het oosten van Tennessee.

"Greg was meer dan een kampioen-coureur; hij was een geliefd lid van de NASCAR-gemeenschap, een felle concurrent en een vriend voor velen. Naast zijn carrière op het circuit zette hij zich onvermoeibaar in voor het welzijn van de gemeenschap. Met name Greg heeft talloze uren besteed aan het helpen van de inwoners van North Carolina tijdens de rampen na orkaan Helena. Zijn onvermoeibare werk heeft levens gered," luidde de verklaring van NASCAR.