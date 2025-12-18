Max Verstappen werkt al jarenlang succesvol samen met de Italiaans-Engelse race-engineer Gianpiero Lambiase bij Red Bull Racing. Die kende een bewogen jaar, op en naast het circuit. Dat deed Verstappen zichtbaar veel: "Het is een klotesituatie."

Verstappens engineer was helemaal in tranen na de laatste race in Abu Dhabi. Lambiase miste eerder in 2025 al enkele grands prix wegens privé-omstandigheden. Wat er precies aan de hand is, is nooit gedeeld met de buitenwacht.

Bij Verstappen: Gemaximaliseerd kreeg Verstappen de vraag wat Lambiase voor hem betekent. "Hij heeft een heel moeilijk jaar achter de rug. En nog steeds", vertelt Verstappen. Daarna zoekt hij lang naar de juiste woorden. "Het is heel lastig eigenlijk. Ik kan zelf niet eens beseffen hoe moeilijk het voor hem is om zijn job te doen en thuis door te gaan met het leven."

Medeleven van Verstappen

Verstappen noemt de situatie 'lastig te beschrijven'. Het gesteggel tussen hem en Lambiase over de boordradio zette hem dan ook geregeld aan het denken. "Achteraf denk ik dan van: had ik dat eigenlijk moeten doen?", vraagt hij zich hardop af.

„"e zit er natuurlijk zo bedreven in met zijn allen. En hij ook, hij doet op het circuit ook het beste (wat hij kan, red.). Maar ja, dan heb je het weekend gehad en dan ga je weer naar je thuissituatie. Dan denk je ook: flikker effe op met je Formule 1", is Verstappen stellig.

Tranen bij Lambiase

Opvallend was dat Lambiase na de afsluitende race in Abu Dhabi in tranen was. "Ik zag natuurlijk ook dat hij heel emotioneel was. Hij neemt het altijd heel persoonlijk dat we niet hebben gewonnen", merkt Verstappen op. Tafelgenoot Giedo van der Garde zegt dat het niet gek is dat Lambiase brak, gezien de mooie woorden van Verstappen richting zijn team.

Na de race wilde ik heel graag naar hem toe. Maar er zijn zoveel mensen en chaos", zegt de viervoudig wereldkampioen met een verzuurd gezicht. "Dan ga je ook niet het moment vinden", aldus de Nederlander. Verstappen wilde zich ook niet te veel bemoeien met de thuissituatie van GP. "Ik heb gevraagd: heb je iets nodig, want dat kan geregeld worden. Maar het is gewoon een klotesituatie."