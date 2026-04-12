De 15-jarige Rocco Coronel is in de voetsporen van zijn vader getreden als coureur. Hij zorgt bij zijn debuut in de Formule 4 voor sensatie en zijn vader Tom Coronel is ontzettend trots. "Ga zo door."

"Trotse vader-moment", schrijft Tom met een hartje op Instagram bij een foto van zijn zoon. Rocco is goed begonnen aan het Spaanse Formule 4-seizoen. De Nederlander, die rijdt voor MP Motorsport, won in Valencia meteen de eerste twee races.

"Twee overwinningen in de eerste ronde", schrijft de 54-jarige Coronel. "We hebben hard gewerkt om er klaar voor te zijn en dat is te zien aan de resultaten in zijn debuutweekend."

"Het is seizoen is nog lang, dus beide benen op de grond en gefocust blijven", geeft hij als advies aan zijn zoon. "Ga zo door." Rocco won in Valencia de eerste twee van drie races. De laatste zege ging naar de Amerikaanse Vivek Kanthan.

“De eerste race van het seizoen winnen is natuurlijk gelijk een goed begin", zei Rocco na afloop. "Echt een mooi gevoel."

Vervolg carrière

Coronel senior hoopt dat zijn zoon snel doorstroomt uit de Formule 4. "Ik hoop dat hij alleen dit jaar rijdt en zo gauw mogelijk uit die auto is, want dat is helemaal niks. Zo'n ding vind ik... Je mag helemaal niks, je mag niks afstellen", legt hij uit. "Ga iets anders rijden waar je meer mag testen en meer mag afstellen."

Het is de grote droom van Rocco om in de Formule 1 te rijden. "Waar het naartoe gaat, dat weet niemand. Dat ligt echt aan hem", aldus Coronel. De 54-jarige beleefde zelf zijn beste sportprestatie in de Formule 3. Hij won het kampioenschap in 1997 in Japan en de International Masters of Formula 3. Samen met zijn bekende tweelingbroer Tim Coronel rijdt hij ook de Dakar Rally.